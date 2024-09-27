Нацбанк змінив тарифну політику платіжної системи Простір

Нацбанк оновив тарифи популярної платіжної системи
Національний банк України (НБУ) оновив послуги національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"). Також переглянув основі тарифи.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Зміни у переліку послуг системи "Простір"
Як зазначається, нові зміни мають на меті спростити бізнес-процеси, адаптувавши систему до сучасних потреб фінансового ринку. Серед змін у переліку послуг:
- регулятор перейменував частину послуг, щоб зробити їх більш зрозумілими для користувачів;
- оптимізував структуру послуг, об'єднавши деякі позиції для спрощення бізнес-процесів;
- виключив неактуальні послуги, зокрема, що стосуються операцій з використанням цифрових грошей.
Також припинив надання послуг процесингового центру Нацбанку.
Оновлення тарифів платіжної системи
Регулятор скоригував тарифи на послуги платіжної системи з урахуванням собівартості та ринкової кон'юнктури. Очікується, що це дозволить Нацбанку забезпечити конкурентоспроможність та подальший розвиток цієї системи.
Вартість оформлення приєднання до системи та інших послуг тепер такі:
- банки та небанківські фінансові установи — 10 тис. гривень за приєднання;
- юридичні особи, котрі хочуть стати незалежними процесинговими центрами — 15 тис. гривень;
- юрособи, які бажають отримати статус інформаційного еквайру — 17,3 тис. гривень.
Окрім того, НБУ оновив вартість супроводу програмного забезпечення сервера, інсталяцію програмного забезпечення, надання інформпослуг, що надаються інформаційним еквайрам, маршрутизацію, обробку даних, здійснення міжбанківських взаєморозрахунків.
За повідомленням, найдорожча послуга — підключення до центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру системи з інтеграційним тестуванням напрямку еквайрингу — 148 тис. грн.
Здійснення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ системи (клірингові розрахунки) надалі залишаються безкоштовними. Вартість обробки маршрутизатором операцій, включених у кліринг за переліком кодів категорій торговців, становить лише 0,02 грн за операцію.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 жовтня поточного року в Україні запрацює вимога Національного банку зі встановлення тимчасового ліміту на перекази між фізичними особами "з картки на картку". Термін дії відповідного нововведення — шість місяців.
Раніше ми писали, що у вересні запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.
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