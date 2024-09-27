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Нацбанк оновив тарифи популярної платіжної системи

27 вересня 2024 10:20
Ксенія Симонова - Редактор
Нацбанк змінив тарифну політику платіжної системи Простір
Картки НПС "Простір". Фото: bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) оновив послуги національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"). Також переглянув основі тарифи.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Зміни у переліку послуг системи "Простір"

Як зазначається, нові зміни мають на меті спростити бізнес-процеси, адаптувавши систему до сучасних потреб фінансового ринку. Серед змін у переліку послуг:

  • регулятор перейменував частину послуг, щоб зробити їх більш зрозумілими для користувачів;
  • оптимізував структуру послуг, об'єднавши деякі позиції для спрощення бізнес-процесів;
  • виключив неактуальні послуги, зокрема, що стосуються операцій з використанням цифрових грошей.

Також припинив надання послуг процесингового центру Нацбанку.

Оновлення тарифів платіжної системи

Регулятор скоригував тарифи на послуги платіжної системи з урахуванням собівартості та ринкової кон'юнктури. Очікується, що це дозволить Нацбанку забезпечити конкурентоспроможність та подальший розвиток цієї системи.

Вартість оформлення приєднання до системи та інших послуг тепер такі:

  • банки та небанківські фінансові установи — 10 тис. гривень за приєднання;
  • юридичні особи, котрі хочуть стати незалежними процесинговими центрами — 15 тис. гривень;
  • юрособи, які бажають отримати статус інформаційного еквайру — 17,3 тис. гривень.

Окрім того, НБУ оновив вартість супроводу програмного забезпечення сервера, інсталяцію програмного забезпечення, надання інформпослуг, що надаються інформаційним еквайрам, маршрутизацію, обробку даних, здійснення міжбанківських взаєморозрахунків.

За повідомленням, найдорожча послуга — підключення до центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру системи з інтеграційним тестуванням напрямку еквайрингу — 148 тис. грн.

Здійснення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ системи (клірингові розрахунки) надалі залишаються безкоштовними. Вартість обробки маршрутизатором операцій, включених у кліринг за переліком кодів категорій торговців, становить лише 0,02 грн за операцію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 жовтня поточного року в Україні запрацює вимога Національного банку зі встановлення тимчасового ліміту на перекази між фізичними особами "з картки на картку". Термін дії відповідного нововведення — шість місяців.

Раніше ми писали, що у вересні запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.

НБУ банки банківські карти банківські рахунки платіжні системи

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