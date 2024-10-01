Грошові перекази в Україні — які діють обмеження з 1 жовтня

Переказ грошей з картки — з 1 жовтня запрацювали нові правила
З 1 жовтня 2024 року запрацювали посилені вимоги Національного банку України (НБУ) до грошових переказів з картки на картку. Тепер діє ліміт на щомісячну суму.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Ліміти на грошові перекази
Як зазначається, тепер в країні діє нове обмеження на перекази з картки на картку — не більше 150 тис. грн щомісяця.
Спочатку регулятор пропонував нижню межу в 100 тис. грн, проте після відгуків та обговорень стелю на перекази підвищили. Також НБУ зняв обмеження на число транзакцій, які дозволяється здійснювати, залишивши це рішення за банками.
Як пояснили у Нацбанку, зміни не торкнуться 98% клієнтів українських фінустанов, адже більшість операцій, які здійснюють, не перевищують поріг у 150 тис. грн.
Нові правила також не поширяться на волонтерів за певних умов для забезпечення постійної підтримки благодійних й гуманітарних цілей.
Не поширяться обмеження і на операції за реквізитами IBAN.
Також нові правила не торкнуться:
- осіб, у яких щомісячні доходи не перевищують встановлену суму і підтверджені;
- переказів між рахунками клієнта в одному банку;
- грошових переказів юридичних осіб.
Обмеження націлені на так званих "дроперів", щоб запобігти використанню платіжних систем у злочинній діяльності.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у вересні запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.
Також ми писали, що НБУ оновив послуги національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "Простір"). Також переглянув основні тарифи.
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