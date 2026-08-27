Минимальная пенсия: какой документ позволит получить 12 400 грн в сентябре

Пожилой мужчина. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые граждане смогут получить повышенную минимальную пенсию. Если обычная выплата равна прожиточному минимуму в размере 2 595 грн, то отдельная категория населения получит от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) почти в пять раз больше. Речь идет о гарантиях для лиц, имеющих статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и инвалидность, связанную с ней.

Об особенностях начисления соответствующей выплаты пишут Новини.LIVE.

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Кто сможет получить повышенную пенсию в размере 12 400 грн в сентябре

Согласно данным ПФУ, в 2026 году государство продолжает оказывать усиленную поддержку гражданам со статусом участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС с инвалидностью, связанной с ней, в рамках закона № 1584-IX, внесшего изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", касающиеся повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Согласно документу, ежегодно с 1 марта такие выплаты увеличиваются исходя из средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячной надбавки к пенсии.

В 2026 году показатель, являющийся базой для расчетов, составляет 20 653 грн. Каждая группа инвалидности предусматривает разные проценты от средней зарплаты:

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Для I группы — 100%;

Для II группы — 80%;

Для III группы — 60%.

В частности, в этом году лица с инвалидностью третьей группы получают гарантированную минимальную сумму в размере 12 390 грн (вместе со всеми надбавками и повышениями). Для остальных групп предусмотрены следующие размеры выплат:

II группа инвалидности — 16 522 грн;

I группа инвалидности — 20 653 грн;

Минимально гарантированная выплата состоит из:

надбавок;

повышений;

дополнительных пенсий;

целевой помощи;

индексации;

компенсации, за исключением начислений за "особые заслуги".

По данным фонда, также действует специальный подход к расчету соответствующих сумм пенсий. В частности, если речь идет о расчете выплаты из пятикратного размера минимальной зарплаты, то применяется коэффициент 2,09334, который корректирует верхний предел выплаты.

Для получения права на начисление такой суммы необходимо иметь соответствующее медицинское заключение.

Как оформляется третья группа инвалидности (ЧАЭС)

По информации Министерства здравоохранения, специалисты сначала должны установить причинно-следственную связь между заболеванием, связанным с Чернобыльской аварией, и частичной или полной утратой трудоспособности человека.

Для этого проводится обследование, на основании которого выносится медицинское заключение. Установление групп инвалидности (ЧАЭС) входит в компетенцию Специализированной радиологической медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Как правило, третья группа присваивается в связи с умеренными нарушениями функций организма, ограничивающими жизнедеятельность. Это могут быть стойкие умеренные отклонения (40% — 65% потери трудоспособности), возникшие вследствие болезни, развитие которой связано с воздействием радиации и других вредных факторов аварии на ЧАЭС.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПФУ выплачивает пособие членам семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите страны от РФ. Известно, какие действуют правила начисления пособия. В частности, для двух или более лиц, а также двух и более детей погибшего минимальная сумма составляет 10 020 грн на каждого. Ранее государство гарантировало выплату в размере 6 100 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что Пенсионный фонд в сентябре должен выплатить гражданам ряд надбавок и доплат в соответствии с отдельными законами. В частности, военные пенсионеры получат надбавку на содержание родственников. Им доплатят 50% от размера минимальной пенсии (в 2026 году — 1 297 грн) за каждого человека. Главным условием получения выплаты является отсутствие работы или бизнеса.