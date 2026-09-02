Пенсіонерам з ТОТ спростили отримання пенсії: що потрібно зробити після переїзду

Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

Після переїзду з тимчасово окупованої території пенсіонерам варто перевірити, за якою адресою оформлена виплата пенсії. Якщо людина живе на підконтрольній Україні території, вона може перевести пенсійну справу за новим місцем проживання. Це важливо не лише для отримання пенсії за актуальною адресою, а й через правила фізичної ідентифікації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Як виплачуватимуть пенсію після переїзду

Пенсію виплачують за місцем фактичного проживання, яке пенсіонер зазначає у заяві. При цьому зареєстроване чи задеклароване місце проживання не є визначальним. Тому людина, яка виїхала з ТОТ і зараз фактично проживає в іншому населеному пункті на підконтрольній Україні території, може подати заяву на переведення виплати за новою адресою.

Після опрацювання заяви в пенсійній справі буде зазначено нове фактичне місце проживання, і надалі виплата здійснюватиметься за ним.

Як перевести пенсію за новою адресою

Заяву можна подати одним із двох способів:

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особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

— у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду; онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для електронного звернення потрібен кваліфікований електронний підпис.

Хто має щороку проходити ідентифікацію

Окремі правила діють для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також для тих, хто тимчасово перебуває за межами України. Для продовження виплати вони мають проходити фізичну ідентифікацію щороку до 31 грудня. Якщо людина після виїзду з ТОТ проживає на підконтрольній Україні території, переведення виплати за новим місцем проживання дозволяє актуалізувати дані пенсійної справи.

Водночас сам факт переїзду не скасовує інших передбачених законодавством умов для отримання пенсії. Зокрема, для осіб, які проживають на ТОТ або виїхали з них, діє вимога не отримувати відповідні пенсійні чи страхові виплати від РФ.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПФУ нараховує пенсіонерам додаткові виплати за особливі заслуги. У вересні деякі багатодітні матері можуть отримати надбавку від 908 до 1038 гривень. Сума залежить від кількості дітей, яких жінка виховала до шести років. Для п’ятьох дітей доплата становить 35% від мінімальної пенсії. За кожну наступну дитину розмір надбавки збільшується ще на 1%.

Також Новини.LIVE розповідали, що окремі пенсіонери можуть отримувати більше за мінімальну виплату. У вересні гарантовану пенсію від 12 390 до 20 653 гривень отримають ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю, пов’язаною з катастрофою.