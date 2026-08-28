ПФУ начислит женщинам доплату в размере 35% от минимальной пенсии в сентябре: условия

Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит специальные надбавки к пенсиям гражданам, имеющим особые заслуги перед родиной. В частности, некоторые украинские женщины при соблюдении определенных условий смогут рассчитывать на выплату в размере 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

О том, кому поступят дополнительные выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто получит надбавку в размере 35% к пенсии в сентябре

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", речь идет о специальной надбавке к пенсионной выплате для многодетных матерей.

Доплата предусмотрена для женщин, воспитавших не менее пяти детей в возрасте до шести лет и старше. Также соответствующие надбавки могут начисляться за официально усыновленных детей в том же количестве.

Соответствующие начисления зависят от того, сколько детей воспитала женщина, и от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на январь календарного года (в 2026 году этот показатель вырос до 2 595 грн).

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Как правило, такая надбавка предоставляется к базовому размеру выплат. Речь идет о:

Пенсии по возрасту; Пенсии по инвалидности; Пенсии в связи с потерей кормильца; Пенсии за выслугу лет.

Какие еще предусмотрены размеры надбавок к пенсии

Поскольку размер выплат привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных, он может ежегодно меняться в соответствии с решением правительства.

Суммы надбавок зависят от того, сколько детей у женщины было и их воспитала. В частности, минимальная надбавка равна следующему проценту от прожиточного минимума: 35% за пятерых детей (908 грн).

Каждый следующий ребенок гарантирует дополнительно 1%. А именно:

За шестерых детей — 36% (934 грн);

За семерых детей — 37 % (960 грн);

За восьмерых детей — 38% (986 грн);

За девятерых детей — 39% (1012 грн);

За десятерых и более — 40% (1038 грн).

В случае смерти получателя — часть надбавки может быть начислена при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для родственников. Сумма составит 70% от размера доплаты для каждого нетрудоспособного члена семьи или 90% — если таких лиц два и более.

Для получения выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году лицам с инвалидностью третьей группы будет предоставлена гарантированная минимальная выплата в размере 12 390 грн. Такая группа присваивается в связи с наличием умеренных нарушений функций организма, влияющих на жизнедеятельность. Речь идет о стойких умеренных отклонениях: от 40% до 65% потери трудоспособности.

Еще Новини.LIVE писали о том, кому ПФУ гарантирует начисление пенсии в размере 26 000 грн. Согласно правилам, речь идет о максимальных выплатах, которые назначаются в соответствии со специальными законами за исключительный труд. Их смогут получить те, чья работа связана с опасностью для здоровья, службой в силовых органах или работой в госорганах. Расчет пенсий проводится иначе, чем для традиционных выплат.