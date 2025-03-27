Пенсии в 2025 году — у какой категории граждан выросли выплаты на 3 тыс. грн

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году у отдельных категорий пенсионеров выросли минимальные выплаты. Речь идет о пенсиях по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечается, минимальную пенсию по инвалидности для чернобыльцев проиндексировали на 11,5 % с марта 2025 года.

В частности, для первой группы инвалидности пенсия повысилась с 8,8 тыс. грн на более 1 тыс. грн. Для второй группы инвалидности с более 7 тыс. грн на 813 грн. Для третьей группы инвалидности с 5,45 тыс. грн на 626 грн.

В связи с этим размеры пенсий по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания в связи с Чернобыльской катастрофой не могут быть меньше установленных показателей, гарантированных государством:

первая группа инвалидности — 9,85 тыс. грн;

вторая группа инвалидности — 7,88 тыс. грн;

третья группа инвалидности — 6,07 тыс. грн.

Минимальные пенсии по инвалидности для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы выросли существеннее: более чем на 3 тыс. грн для первой группы инвалидности, более чем на 2,5 тыс. грн для второй группы, на 1,9 тыс. грн для третьей группы инвалидности.

Таким образом, размеры пенсий должны составлять как минимум:

первая группа инвалидности — 17,48 тыс. грн;

вторая группа инвалидности — 13,98 тыс. грн;

третья группа инвалидности — 10,49 тыс. грн.

Кому из чернобыльцев урежут выплаты

Несмотря на существенный пересмотр пенсий пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС, некоторым из них в 2025 году существенно сократят выплаты. Речь идет о доплате в 2,3 тыс. грн предназначенной для пенсионеров, которые постоянно проживали или работали в зоне в период с 26 апреля 1986 года по январь 1993 года.

В этом году такую доплату к пенсии потеряют те, кто покинул Чернобыльскую зону в вышеуказанный период или сменил место жительства.

В правительстве рассчитывают, что это позволит сэкономить государственному бюджету до 15 млрд грн.

Ранее мы сообщали о возможности украинцев раннего выхода на пенсию. Ею могут воспользоваться те граждане, работа которых связана с особо вредными или тяжелыми условиями труда.

Также мы писали, что граждан пожилого возраста могут лишить "доплат за возраст". После индексации выплат надбавку потеряют те, у кого сумма пенсии превысит определенный лимит.