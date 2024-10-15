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Пенсии по возрасту — какие действуют лимиты на суммы в 2024 году

15 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какие гарантированные лимиты для выплат по возрасту
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине государством установлены лимиты на размер пенсионных выплат по возрасту. В то же время, конечная сумма пенсий зависит от размера страхового стажа и заработной платы во время трудовой деятельности.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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В этом году по нормам законодательства размер минимальной пенсии установлен на уровне 2,36 тыс. грн.

Однако, независимо от возраста гражданина, страхового стажа и трудоустроенности, к минимальной пенсии начисляются разнообразные доплаты. В частности, некоторым выплачивают фактическую минимальную пенсию вместе с доплатами, что превышает прожиточный минимум. Так, пенсионная выплата не может составлять менее 3,37 тыс. грн в месяц для:

  • граждан 65 лет и выше, не работающих и имеющих страховой стаж минимум 35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин;
  • граждан в возрасте 80+, имеющих не менее 25 лет стажа — для мужчин, 20 лет — для женщин;

В то же время, у граждан в возрасте 70-79 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет для женщин и 35 для мужчин минимальный размер пенсии составит чуть меньше — 3,24 тыс. грн. Аналогичную сумму выплачивают лицам 75-79 лет со страховым стажем 20-25 лет для женщин и мужчин соответственно.

Сумму в 2,98 грн с доплатами выплачивают пенсионерам до 70 лет со страховым стажем 35 лет для мужчин и 30 лет — для женщин, независимо от того, продолжают работать или нет. Такую же пенсию дают лицам с инвалидностью первой группы независимо от возраста и страхового стажа.

Средние и самые большие выплаты

В сентябре средняя пенсия выросла до 5,82 тыс. грн, на около +70 грн за три месяца. Поэтому граждане со средней зарплатой могут рассчитывать на пенсию в 4,74 тыс. грн. А с минимальной зарплатой будет минимальная пенсия — 2,36 тыс. грн.

В то время, размер максимальной пенсии не может превышать десять прожиточных минимумов — 23,61 тыс. грн.

Право на максимальные пенсии имеют:

  • госслужащие, работники местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • учены;
  • другие категории граждан, имеющие высокий доход и большой страховой стаж.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре 2024 года суммы пенсионных выплат некоторых граждан могут поступить меньшего размера из-за применения штрафов Пенсионным фондом. Речь идет о нарушении посредством умолчания определенной информации.

Также мы писали, что в Украине планируется расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.

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