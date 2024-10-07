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Доплати до пенсії в жовтні — у кого зростуть виплати в Україні

7 жовтня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсіонери в жовтні зможуть отримати додаткові виплати — що відомо
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські пенсіонери мають можливість збільшити розмір своєї пенсії за рахунок спеціальних надбавок. Деякі з них нараховуються автоматично, тоді як для інших необхідно особисто звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) та подавати відповідні документи.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду.

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Хто може отримати надбавку за віком

Вікова надбавка призначається пенсіонерам, які досягли 70-річного віку та отримують пенсію за віком. Розмір надбавки збільшується з віком:

  • Для осіб віком від 70 до 74 років включно надбавка становить 300 гривень.
  • Для пенсіонерів віком від 75 до 79 років включно — 456 гривень.
  • Для громадян, які досягли 80-річного віку, надбавка складає 570 гривень.

Важливо зазначити, що вікова надбавка надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.

Спеціальна надбавка до пенсії

За повідомленням Мінсоцполітики, в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, пенсіонери, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, можуть претендувати на спеціальну надбавку. Ця доплата доступна за умови, що:

  • особа не отримувала міжнародну допомогу чи виплати для переселенців з 1 березня 2023 року;
  • розмір пенсії становить менше ніж 3 250 гривень.

Надбавка нараховується автоматично та додається до основного розміру пенсії. Її величина визначається як різниця між 3 250 гривнями та фактичним розміром пенсії особи.

Варто зазначити, що надання цієї доплати регулюється даними з реєстрів, що забезпечує своєчасне і коректне нарахування допомоги.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні існує категорія пенсіонерів, які мають право на отримання двох пенсій одночасно. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію за інвалідністю та виплати у зв'язку з втратою годувальника. Це створює додаткову фінансову підтримку для таких осіб, допомагаючи покращити їх матеріальне становище.

Ми також писали, що в Україні громадяни та компанії мають можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат, роблячи благодійні пожертви. При цьому така змога є як для тих, хто мешкає в країні, так і за кордоном.

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