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Пенсії за віком — які діють ліміти на суми у 2024 році

15 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які гарантовані ліміти для виплат за віком
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні державою встановлені ліміти на розмір пенсійних виплат за віком. Водночас, кінцева сума пенсій залежить від розміру страхового стажу та заробітної плати під час трудової діяльності.

Про це йдеться у метаріалах ПФУ.

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Цього року, за нормами законодавства, розмір мінімальної пенсії встановлено на рівні 2,36 тис. грн.

Проте, незалежно від віку громадянина, страхового стажу і того, працевлаштований чи ні, до мінімальної пенсії нараховуються різноманітні доплати. Зокрема, декому виплачують фактичну мінімальну пенсію разом з доплатами, що перевищує прожитковий мінімум. Так, пенсійна виплата не може становити менше 3,37 тис. грн на місяць для:

  • громадян 65 років і вище, які не працюють та мають страховий стаж мінімум 35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок;
  • громадян віком 80+, які мають щонайменше 25 років стажу — для чоловіків, 20 років — для жінок;

Водночас, у громадян віком 70-79 років за умови наявності страхового стажу щонайменше 30 років для жінок та 35 для чоловіків мінімальний розмір пенсї становитиме трохи менше — 3,24 тис. грн. Аналогічну суму виплачують особам 75-79 років зі страховим стажем 20-25 років для жінок та чоловіків відповідно.

Суму у 2,98 грн з доплатами виплачують пенсіонерам віком до 70 років зі страховим стажем 35 років для чоловіків та 30 років — для жінок, незалежно від того, продовжують працювати чи ні. Таку ж пенсію дають особам  з інвалідністю першої групи, незалежно від віку та страхового стажу.

Середні та найбільші виплати

У вересні середня пенсія зросла до 5,82 тис. грн, на близько +70 грн за три місяці. Тому громадяни із середньою зарплатою може розраховувати на пенсію у 4,74 тис. грн. А з мінімальною зарплатнею буде мінімальна пенсія — 2,36 тис. грн.

Водночас, розмір максимальної пенсії не може перевищувати десять прожиткових мінімумів — 23,61 тис. грн.

Право на максимальні пенсії мають:

  • держслужбовці, працівники місцевого самоврядування;
  • народні депутати;
  • науковці;
  • інші категорії громадян, які мали високий дохід і великий страховий стаж.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року суми пенсійних виплат деяких громадян можуть надійти меншого розміру через застосування штрафів Пенсійним фондом. Йдеться про порушення у вигляді умовчання певної інформації.

Також ми писали, що в Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.

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