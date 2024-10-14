Пенсії в Україні — дехто з громадян недоотримає кошти у жовтні 2024 року

Люди поважного віку роблять підрахунки. Фото: Freepik

У жовтні 2024 року суми пенсійних виплат деяких громадян можуть надійти меншого розміру через застосування штрафів Пенсійним фондом України (ПФУ). Йдеться про порушення у вигляді умовчання певної інформації.

Про це повідомляється у матеріалах Пенсійного фонду.

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Як нагадують у фонді, громадяни мусять повідомляти органи Пенсійного фонду про певні зміни, а саме: про працевлаштування чи звільнення.

Так, якщо пенсіонери свідомо чи несвідомо не поінформують ПФУ про вихід на роботу упродовж десяти днів, то з них спишуть зайві кошти.

Пенсійний фонд під час моніторингу по реєстрах може самостійно виявити порушення, через що зобов'яже повернути надмірно переплачені кошти.

Вирахування компенсації здійснюється двома способами:

добровільно — коли громадянин знає законодавство і самостійно повертає надлишкові виплати;

примусово — коли Пенсійний фонд відбирає до 20% суми з пенсійної виплати.

"Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ", — йдеться в оголошенні фонду.

У ПФУ пояснюють, що йдеться саме про пенсійні надбавки, на які мають право тільки ті, хто вийшов на пенсію та більше не працює. Їх відберуть і не нараховуватимуть, допоки громадянин буде працювати.

Заяву можна подати як в режимі онлайн через сайт ПФУ або засоби порталу "Дія" з використанням кваліфікованого електронного підпису, так і особисто у відділенні Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.

Також ми писали, для того, щоб вийти на пенсію в Україні, необхідно мати достатню кількість страхового стажу. Цей показник варіюється залежно від віку, в якому людина планує піти на пенсію.