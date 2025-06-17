Пенсии в 2025 году — как и кто из беженцев может оформить выплаты дистанционно

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали пояснения, как гражданам, выехавшим за границу из-за полномасштабной войны, оформить пенсии без необходимости возвращаться домой. Это можно сделать дистанционно, имея с собой необходимые документы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Некоторые граждане, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны, достигли пенсионного возраста. В таком случае при наличии необходимого количества стажа, можно оформить пенсию по возрасту дистанционно.

В 2025 году, в соответствии со ст. 26 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", действуют следующие требования по стажу:

32 года — в случае достижения 60-летнего возраста;

22 года — по достижении 63-летнего возраста;

15 лет — в случае достижения 65-летнего возраста.

Как оформить пенсию за границей дистанционно

Граждане могут подать заявление об оформлении пенсии по возрасту на портале е-услуг Пенсионного фонда. Там необходимо:

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

нажать кнопку "Вход";

ввести квалифицированную электронную подпись (КЭП).

После этого нужно сделать следующие шаги:

дать согласие на дистанционное информирование, выбрав один из способов получения сообщений;

нажать "Продолжить";

выбрать вид пенсии, в частности "Пенсия по возрасту";

заполнить анкету, внеся все необходимые данные;

согласиться на передачу и обработку персональных сведений;

добавить скан-копии документов, список которых появится (среди документов, которые нужно предоставить: паспорт гражданина Украины, справку с идентификационным кодом, трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж, документы о льготном характере работы (для оформления льготной пенсии), справку о зарплате за любые пять лет до 30.06.2000 г. (при желании), свидетельство о браке (если была изменена фамилия);

проверить полную форму заявления;

нажать пункт "Подписать и отправить в ПФУ".

Ранее мы писали, что пенсионерам предоставлена возможность делать запросы в ПФУ для перерасчета выплат на портале "Дія". Иногда перерасчеты осуществляются, когда у пенсионера появилась дополнительная информация, дающая право на пересмотр пенсии.

Также сообщалось, что граждане жалуются на исчезновение информации в личном кабинете на портале ПФУ. Украинцам объяснили, что это может быть из-за технических работ или перерасчета пенсионных выплат.