Пенсії у 2025 році — як і хто з біженців може оформити виплати дистанційно

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, як громадянам, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, оформити пенсії без необхідності повертатися додому. Це можна зробити дистанційно, маючи з собою необхідні документи.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Деякі громадяни, які були змушені виїхати за кордон через війну, досягли пенсійного віку. У такому разі за наявності необхідної кількості стажу, можна оформити пенсію за віком дистанційно.

У 2025 році, відповідно до ст. 26 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", діють такі вимоги щодо стажу:

32 роки — у разі досягнення 60-річного віку;

22 роки — після досягнення 63-річного віку;

15 років — у разі досягнення 65-річного віку.

Як оформити пенсію за кордоном дистанційно

Громадяни можуть подати заяву про оформлення пенсії за віком на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Там необхідно:

обрати вкладку "Заява про призначення пенсії";

натиснути кнопку "Вхід";

ввести кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Після цього потрібно зробити такі кроки:

дати згоду на дистанційне інформування, обравши один зі способів отримання повідомлень;

натиснути "Продовжити";

обрати вид пенсії, зокрема "Пенсія за віком";

заповнити анкету, внісши всі необхідні дані;

погодитися на передачу та обробку персональних відомостей;

додати скан-копії документів, список яких з'явиться (серед документів, які потрібно надати: паспорт громадянина України, довідку з ідентифікаційним кодом, трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж, документи про пільговий характер роботи (для оформлення пільгової пенсії), довідку про зарплату за будь-які п'ять років до 30.06.2000 р. (за бажанням), документ, де підтверджується особливий статус особи (за наявності), свідоцтво про шлюб (якщо було змінене прізвище);

перевірити повну форму заяви;

натиснути пункт "Підписати та відправити до ПФУ".

Раніше ми писали, що пенсіонерам надана можливість робити запити до ПФУ для перерахунку виплат на порталі "Дія". Іноді перерахунки здійснюються, коли у пенсіонера з'явилась додаткова інформація, що дає право на перегляд пенсії.

Також повідомлялося, що громадяни скаржаться на зникнення інформації в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Українцям пояснили, що це може бути через технічні роботи чи перерахунок пенсійних виплат.