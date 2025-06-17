Пенсії у 2025 році — як і хто з біженців може оформити виплати дистанційно

Пенсії за кордоном — як оформити виплати онлайн у 2025 році
У Пенсійному фонді України (ПФУ) дали пояснення, як громадянам, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, оформити пенсії без необхідності повертатися додому. Це можна зробити дистанційно, маючи з собою необхідні документи.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.
Хто має право на оформлення пенсії за кордоном
Деякі громадяни, які були змушені виїхати за кордон через війну, досягли пенсійного віку. У такому разі за наявності необхідної кількості стажу, можна оформити пенсію за віком дистанційно.
У 2025 році, відповідно до ст. 26 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", діють такі вимоги щодо стажу:
- 32 роки — у разі досягнення 60-річного віку;
- 22 роки — після досягнення 63-річного віку;
- 15 років — у разі досягнення 65-річного віку.
Як оформити пенсію за кордоном дистанційно
Громадяни можуть подати заяву про оформлення пенсії за віком на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Там необхідно:
- обрати вкладку "Заява про призначення пенсії";
- натиснути кнопку "Вхід";
- ввести кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Після цього потрібно зробити такі кроки:
- дати згоду на дистанційне інформування, обравши один зі способів отримання повідомлень;
- натиснути "Продовжити";
- обрати вид пенсії, зокрема "Пенсія за віком";
- заповнити анкету, внісши всі необхідні дані;
- погодитися на передачу та обробку персональних відомостей;
- додати скан-копії документів, список яких з'явиться (серед документів, які потрібно надати: паспорт громадянина України, довідку з ідентифікаційним кодом, трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж, документи про пільговий характер роботи (для оформлення пільгової пенсії), довідку про зарплату за будь-які п'ять років до 30.06.2000 р. (за бажанням), документ, де підтверджується особливий статус особи (за наявності), свідоцтво про шлюб (якщо було змінене прізвище);
- перевірити повну форму заяви;
- натиснути пункт "Підписати та відправити до ПФУ".
Раніше ми писали, що пенсіонерам надана можливість робити запити до ПФУ для перерахунку виплат на порталі "Дія". Іноді перерахунки здійснюються, коли у пенсіонера з'явилась додаткова інформація, що дає право на перегляд пенсії.
Також повідомлялося, що громадяни скаржаться на зникнення інформації в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Українцям пояснили, що це може бути через технічні роботи чи перерахунок пенсійних виплат.
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