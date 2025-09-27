Пенсии по инвалидности в 2025 году — требования к стажу и список необходимых документов

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрены особые правила в вопросе назначения пенсии по инвалидности. Обязательным требованием является наличие определенного количества страхового стажа в зависимости от возраста граждан и группы инвалидности, что будет влиять на будущий размер выплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Требования к стажу для пенсии по инвалидности в 2025 году

Пенсия по инвалидности является государственной выплатой, предусмотренной для лиц, у которых по состоянию здоровья частично или полностью утрачена трудоспособность, при условии наличия стажа от одного до 15 лет. Необходимый срок стажа зависит от возраста, когда была установлена группа инвалидности. Для лиц с инвалидностью первой группы действуют следующие требования по стажу:

один год — до достижения 25 лет;

два года — 26 лет до 28 лет;

три года — от 29 лет до 31 года включительно;

четыре года — от 32 лет до 34 лет;

пять лет — от 35 лет до 37 лет;

шесть лет — от 38 лет до 40 лет;

семь лет — от 41 года до 43 лет;

восемь лет — от 44 лет до 48 лет;

девять лет — от 49 лет до 53 лет;

десять лет — от 54 лет до 59 лет.

Требования по страховому стажу в отношении лиц с инвалидностью второй и третьей групп:

один год — до достижения 23 лет;

два года — от 24 лет до 26 лет включительно;

три года — от 27 лет до 28 лет включительно;

четыре года — от 29 лет до 31 года;

пять лет — от 32 лет до 33 лет;

шесть лет — от 34 лет до 35 лет;

семь лет — от 36 лет до 37 лет;

восемь лет — от 38 лет до 39 лет;

девять лет — от 40 лет до 42 лет;

десять лет — от 43 лет до 45 лет;

одиннадцать лет — от 46 лет до 48 лет;

двенадцать лет — от 49 лет до 51 года;

тринадцать лет — от 52 лет до 55 лет;

четырнадцать лет — от 56 лет до 59 лет.

Согласно правилам, группу инвалидности, ее причину, дату наступления и срок специалисты устанавливают по результатам оценивания повседневного функционирования гражданина.

Размеры пенсии по инвалидности определяют в зависимости от групп инвалидности в процентах уровня пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью І группы — 100 % пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью ІІ группы — 90 % пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 50 % пенсии по возрасту.

Пенсию по инвалидности в Украине назначают с даты определения группы инвалидности и на весь период ее установления, если соответствующее заявление подано в течение трех месяцев.

Если заявление на назначение пенсии подано позже — пенсия назначается со дня обращения за ней.

Список документов, необходимых для оформления пенсии по инвалидности

Для того, чтобы оформить пенсионные выплаты в случае потери трудоспособности, необходимо собрать пакет документов, в частности те, которые подтверждают группу инвалидности. В него должны входить:

заявление на назначение пенсии по инвалидности;

идентификационный код;

трудовая книжка/документы о страховом стаже;

паспорт/ID-карта/документ, удостоверяющий личность;

документы для подтверждения особого статуса (при наличии);

выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

копия свидетельства о болезни, выданная и заверенная военным комиссариатом по адресу снятия с учета/справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих срочной службы).

В некоторых ситуациях может понадобиться справка о зарплате за период до 30.06.2000 года, о внесенных страховых взносах и денежном обеспечении.

