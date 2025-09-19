Максимальные пенсии в более 26 тыс. грн — кому могут урезать в 2026 году

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине обновят правила для выплаты пенсий, назначенных по специальным законам для судей, прокуроров, государственных служащих, чернобыльцев и других категорий лиц. Кабинет министров в принятом проекте Государственного бюджета на 2026 год предлагает продлить действие ограничительных коэффициентов максимального размера пенсий.

Об этом говорится в проекте закона №14000 о Госбюджете-2026, зарегистрированном в Верховной Раде.

Правила для максимальных пенсий по спецзаконам в 2026 году

Согласно проекту бюджета, правительство считает целесообразным продлить действие ограничения размеров пенсий, предназначенных для граждан по специальным законам.

Предложение предусматривает установление лимита на размер максимальной пенсии, равной более десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Ожидается, что в 2026 году соответствующий показатель повысится до 2595 грн.

Учитывая это, максимальный размер пенсионной выплаты в Украине ограничится суммой в 25,95 тыс. грн. Для выплат сверх этого размера будут действовать дифференцированные коэффициенты, которые определит Кабинет министров.

Ограничения по спецпенсиям в Украине

Правительство ввело ограничения размеров спецпенсий коэффициентами в начале 2025 года. Оно действует только для выплат, сумма которых превышает десять минимальных пенсий (в этом году 23,61 тыс. грн) украинцев, которые получают пенсии по специальным законам.

Применение коэффициентов происходит к суммам превышения. В частности, к части пенсии, превышающей десять размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных, и не превышающей 11 размеров, — 0,5.

Это касается граждан, которым выплаты назначены в соответствии с Таможенным кодексом и специальными законами:

О госслужбе;

О прокуратуре;

О статусе народного депутата;

О Нацбанке;

О Кабинете министров;

О дипломатической службе;

О службе в органах местного самоуправления;

О судебной экспертизе;

О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

О господдержке средств массовой информации и соцзащите журналистов;

О научной и научно-технической деятельности;

О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц;

Постановления Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины.

Ранее мы писали, кому из граждан будет необходимо вернуть часть пенсии до конца 2025 года. Государство отберет средства, если узнает о несообщении о важных личных изменениях пенсионеров.

Также мы рассказывали, что в ПФУ назвали категорий граждан, которые могут воспользоваться правом раннего выхода на заслуженный отдых. Речь идет о восьми группах населения, которые имеют право на досрочные пенсии по возрасту в 2025 году.