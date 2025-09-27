Пенсії за інвалідністю у 2025 році — вимоги до стажу та список необхідних документів

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачені особливі правила у питанні призначення пенсії за інвалідністю. Обов’язковою вимогою є наявність певної кількості страхового стажу залежно від віку громадян та групи інвалідності, що впливатиме на майбутній розмір виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Вимоги до стажу для пенсії за інвалідністю у 2025 році

Пенсія за інвалідністю є державною виплатою, що передбачена для осіб, у яких через стан здоров'я частково або повністю втрачено працездатність, за умови наявності стажу від одного до 15 років. Необхідний термін стажу залежить від віку, коли була встановлена група інвалідності. Для осіб з інвалідністю першої групи діють такі вимоги щодо стажу:

один рік — до досягнення 25 років;

два роки — 26 років до 28 років;

три роки — від 29 років до 31 року включно;

чотири роки — від 32 років до 34 років;

п'ять років — від 35 років до 37 років;

шість років — від 38 років до 40 років;

сім років — від 41 року до 43 років;

вісім років — від 44 років до 48 років;

дев'ять років — від 49 років до 53 років;

десять років — від 54 років до 59 років.

Вимоги щодо страхового стажу щодо осіб з інвалідністю другої та третьої груп:

один рік — до досягнення 23 років;

два роки — від 24 років до 26 років включно;

три роки — від 27 років до 28 років включно;

чотири роки — від 29 років до 31 року;

п'ять років — від 32 років до 33 років;

шість років — від 34 років до 35 років;

сім років — від 36 років до 37 років;

вісім років — від 38 років до 39 років;

дев'ять років — від 40 років до 42 років;

десять років — від 43 років до 45 років;

одинадцять років — від 46 років до 48 років;

дванадцять років — від 49 років до 51 року;

тринадцять років — від 52 років до 55 років;

чотирнадцять років — від 56 років до 59 років.

Згідно з правилами, групу інвалідності, її причину, дату настання та термін фахівці встановлюють за результатами оцінювання повсякденного функціонування громадина.

Розміри пенсії з інвалідності визначають залежно від груп інвалідності у відсотках рівня пенсії за віком:

для осіб з інвалідністю І групи — 100 % пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 90 % пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 50 % пенсії за віком.

Пенсію за інвалідністю в Україні призначають з дати визначення групи інвалідності та на весь період її встановлення, якщо відповідна заява подана протягом трьох місяців.

Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше — пенсія призначається з дня звернення за нею.

Список документів, необхідних для оформлення пенсії за інвалідністю

Для того, щоб оформити пенсійні виплати у разі втрати працездатності, необхідно зібрати пакет документів, зокрема ті, що підтверджують групу інвалідності. У нього мають входити:

заява на призначення пенсії за інвалідністю;

ідентифікаційний код;

трудова книжка/документи щодо страхового стажу;

паспорт/ID-картка/документ, що посвідчує особу;

документи для підтвердження особливого статусу (за наявності);

виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

копія свідоцтва про хворобу, що виданий та завірений військовим комісаріатом за адресою зняття з обліку/довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби).

В деяких ситуаціях може знадобитися довідка про зарплату за період до 30.06.2000 року, про внесені страхові внески та грошове забезпечення.

