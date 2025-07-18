Пенсии в 2025 году — кто имеет право на выплаты по потере кормильца

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут оформить пенсию по потере кормильца за без вести пропавших во время войны. Таким правом могут воспользоваться родные таких лиц.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на пенсию по потере кормильца, пропавшего без вести

По данным фонда, родным граждан, пропавших без вести во время военного положения, предусмотрена пенсия в соответствии с законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Таким правом можно воспользоваться через месяц с даты появления сведений о пропавшем без вести в едином учете органов полиции.

Соответствующий вид пенсии предоставляют:

несовершеннолетним детям пропавших без вести людей в возрасте (до 18 лет);

детям в возрасте 18-23 лет, если учатся на дневной форме обучения, до завершения образовательного процесса;

детям-сиротам до 23 лет (независимо от обучения);

супругам/супругам, родителям, если имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста, которых содержал кормилец;

супругам/супругам, брату или сестре, дедушке или бабушке кормильца, независимо от возраста и трудоспособности (если не работают и воспитывают ребенка кормильца до достижения им восьми лет);

родителям, супругам/супругам, которых не содержал пропавший без вести, однако этот факт лишил источника средств к существованию.

Как оформить пенсию родным пропавших без вести

По информации ПФУ, для того, чтобы получить пенсию по потере кормильца за без вести пропавших во время войны, необходимо сделать несколько шагов. А именно:

необходимо получение выписки из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах (через месяц после появления сведений);

обращение в любой Сервисный центр Пенсионного фонда лично, или через портал е-услуг ПФУ.

Выплата такой пенсии осуществляется за все время, когда лицо будет считаться пропавшим без вести. Начисление прекратится, если в Едином реестре лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах не появится отметка об установлении места пребывания, захоронения или места нахождения останков человека, пропавшего без вести.

В фонде добавили, что пенсию по потере кормильца нетрудоспособным родным без вести пропавших назначают независимо от количества стажа пропавшего гражданина.



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