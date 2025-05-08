Пенсии в Украине — кто имеет право на выплаты за лиц, пропавших без вести

Женщина преклонного возраста: Фото: УНИАН

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам пенсий "в связи с потерей кормильца" за лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах. На такую выплату могут претендовать некоторые члены семьи.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, в таких случаях пенсию "в связи с потерей кормильца" назначают исключительно нетрудоспособным членам семьи, которых содержал пропавший. Выплаты могут быть назначены таким нетрудоспособным членам семьи:

мужу (жене), отцу, матери, если имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;

несовершеннолетним детям (детям, которые учатся, и детям-сиротам — до 23 лет) или старше этого возраста в случае получения инвалидности до 18 лет;

мужу (жене), одному из родителей или брату или сестре, дедушке или бабушке кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если не работают и занимаются воспитанием детей кормильца до достижения восьмилетнего возраста.

Размер пенсионной выплаты по потере кормильца

Как уточняют в фонде, такой вид пенсии назначают независимо от страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Пенсию выплачивают все время, пока такое лицо будет считаться пропавшим без вести.

Размер пенсионной выплаты по потере кормильца исчисляется на основе приложенных к заявлению документов и не может быть ниже:

100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — на одного нетрудоспособного члена семьи;

120% прожиточного минимума — на двух нетрудоспособных лиц;

150% прожиточного минимума — на трех и более нетрудоспособных граждан.

Размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, в 2025 году составляет 2361 грн.

Соответствующим правом по оформлению пенсии в связи с потерей кормильца родные пропавшего могут воспользоваться через один месяц с даты официального установления факта исчезновения лица (внесения в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах).

Для этого граждане должны:

обратиться в любое отделение Пенсионного фонда;

подать заявление через веб-портал ПФУ в разделе "Назначение пенсии".

Ранее мы писали о том, что в ПФУ привели случаи, когда пенсионерам могут прекратить выплачивать средства. Также назвали правила возобновления начисления пенсий.

Также сообщалось о том, что в июне 2025 года некоторым пенсионерам начнут поступать повышенные выплаты. Речь идет о тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе.