Пенсії в Україні — кому ПФУ нарахує на 800 грн більше у червні

Жінки похилого віку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року пенсіонери, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, отримають підвищені виплати. Більші суми нарахують для близько 600 тис. громадян похилого віку.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Детальніше про нарахування вищих пенсій у червні

За даними ПФУ, у червні підвищений розмір пенсій виплатять для 629 тис. громадян похилого віку, які продовжують працювати. Тоді як в країні загалом налічується 2,8 млн осіб похилого віку, які продовжують вести офіційну трудову діяльність. У таких громадян середній розмір пенсії становить 6,3 тис. грн.

Йдеться про невиплачений через правила законодавства підвищений розмір пенсій, здійснений у квітні 2025 року. Тоді виплати перерахували для громадян, які на початок березня мали два роки додаткового стажу після виходу пенсію. Також переглянули виплати тим, хто мав менш ніж два роки страхового стажу, однак з часу призначення чи попереднього підвищення минуло понад 24 місяці.

Перерахунок виплат відбувся згідно з ч. 4 ст. 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У Пенсійному фонді пояснили, що затримки відбуваються через правила надходження відомостей про сплату єдиного внеску за перший квартал року. Пенсіонерам, яким провели перерахунок, нарахують додаткові суми за два попередні місяці (квітень та травень) на початку літа.

"Дата проведення перерахунку пенсіонерам, що працюють, — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів — до 10 травня)", — повідомили у фонді.

Як зміняться виплати працюючих пенсіонерів

Підвищення сум виплат громадянам похилого віку, які продовжують працювати, буде індивідуальним.

Зокрема, у Чернігівській області понад 9 тис. пенсіонерів у середньому отримають на 200 грн більше після підвищення завдяки набутому страховому стажу після призначення або перерахунку (400 грн за два місяці). До 3 тис. осіб отримають на 400 грн більше завдяки врахуванню стажу та зарплатні після перегляду виплат, а за два місяці — 800 грн.

Раніше ми повідомляли про зміни, які очікуються у соцвиплатах з травня 2025 року. Зокрема відомо, хто з пенсіонерів отримає до 570 грн.

Також писали, що деяким громадянам призначають одноразову допомогу, що дорівнює 10 пенсійним виплатам. Така підтримка передбачена лише для представників деяких професій.