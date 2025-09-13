Пенсии по инвалидности для военных — какие правила переназначения выплат

Человек держит деньги в руках. Фото: Miller

В Украине пенсию по инвалидности для военнослужащих назначают в случае, если наступила во время прохождения службы или в течение определенного периода, после увольнения. Причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливают, определяют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).

Условия назначения и размеры пенсии прописаны в законе №2262-ХІI.

Согласно правилам, Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) занимаются установлением потери процента трудоспособности граждан. Они определяют группу инвалидности, от которой будет зависеть размер пенсии. Для оформления пенсии по инвалидности необходимы следующие документы:

заключение экспертной команды;

решение военно-врачебной комиссии;

документы о прохождении службы;

медицинские справки;

паспорт, идентификационный код;

справка об адресе проживания.

Документы необходимо подавать в Пенсионный фонд или через ЦПАУ. Решение принимается в течение десяти дней с момента подачи документов.

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсию по инвалидности назначают военным в случае ее наступления:

во время прохождения военной службы;

не позднее трехмесячного периода в случае завершения службы;

или позже трех месяцев после увольнения, однако вследствие болезней, возникших во время службы.

Размеры пенсий по инвалидности зависят от причин инвалидности. Согласно нормам законодательства, гражданам с инвалидностью вследствие войны пенсию назначают на таком уровне:

для первой группы — доля в 100% от размера денежного обеспечения;

для второй группы — доля в 80% от суммы денежного обеспечения;

для третьей группы — доля в 60% от размера денежного обеспечения.

Другие лица с инвалидностью могут претендовать на пенсии на таком уровне:

первой группе инвалидности — 70% от размера денежного обеспечения;

второй группе инвалидности — 60% от суммы денежного обеспечения;

третьей группе инвалидности — 40% от размера денежного обеспечения.

Как продолжают выплаты военным после переоценки

Как отмечают в ПФУ, если гражданин служит в ВСУ и имеет группу инвалидности, выплата пенсии будет продолжаться на весь период службы, а также еще определенное время после увольнения.

Так, в фонде прокомментировали обращение гражданина по вопросу продолжения выплат. Он отметил, что проходит военную службу и имеет инвалидность второй группы. Ему определили дату переоценки 8 октября текущего года и теперь неизвестно, до какого времени может быть продолжена выплата пенсии.

Специалисты ПФУ объяснили, что лицам с инвалидностью из числа военных инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности может продолжаться на время несения службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения или до даты оценки повседневного функционирования лица.

После повторного оценивания выплата может быть продлена на весь период, согласно решению экспертной команды по установлению инвалидности.



