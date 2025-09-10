Пенсии и соцпомощь в Украине — правила обжалования решений ПФУ обновили

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В сентябре 2025 года вступил в силу обновленный порядок обжалования решений и действий территориальных органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и их должностных лиц по назначению пенсий, предоставлению страховых выплат и социальной помощи. В нем говорится о том, кто именно может подавать жалобы, срок рассмотрения заявлений и другие важные детали.

Соответствующее право прописано в постановлении ПФУ №21-1 от 13 июня 2025 года.

Кто и как сможет обращаться с жалобами в ПФУ

Согласно порядку, в частности, страхователям, застрахованным лицам, пенсионерам, членам их семей предоставлено право на обжалование решений и действий исполнительных органов Пенсионного фонда и должностных лиц этих органов в порядке подчиненности к руководителю исполнительного органа ПФУ, а в случае отказа — к органам Пенсионного фонда высшего уровня или админсуда.

Граждане могут подавать жалобы в течение 30 календарных дней со времени ознакомления с обжалуемым решением. В целом срок подачи не может превышать одного года с даты принятия решения.

При этом в случае пропуска срока подачи жалобы по уважительной причине — его может восстановить орган, рассматривающий жалобу. Если решение принял руководитель органа, обжаловать его можно непосредственно в ПФУ или в админсуде.

Как писать и что нужно указывать в жалобе

По данным Пенсионного фонда, граждане должны подавать жалобы в письменной форме и путем личного обращения. Также разрешается отправлять жалобы почтовым отправлением или в электронном формате, в частности с использованием портала е-услуг ПФУ.

Согласно новому порядку, в жалобе обязательно необходимо указать:

фамилию, имя, отчество;

адрес проживания (пребывания);

идентификационный код и номер паспорта;

наименование тероргана ПФУ, выдавшего решение, которое обжалуется, дату и номер (если есть);

описание проблемы, просьбы или требования;

дату написания жалобы.

В случае отсутствия необходимых для рассмотрения жалобы документов ПФУ может истребовать дополнительные документы и данные, содержащиеся в органе, назначающем пенсии, решение которого оспаривает гражданин.

