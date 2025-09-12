Видео
В Украине изменили порядок выплат пенсий по решению суда — детали

В Украине изменили порядок выплат пенсий по решению суда — детали

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 06:10
Невыплата пенсий по старым решениям судов в Украине — что изменилось в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине впервые урегулировали вопрос ежемесячного финансирования как текущих, так и накопленных пенсионных долгов по решениям судов. Летом 2025 года правительство приняло соответствующий порядок, который регулирует осуществление выплаты пенсий и доплат из бюджета Пенсионного фонда.

Об этом говорится в постановлении №821 Кабинета министров.

Читайте также:

Проблема с невыплатой пенсий по старым решениям судов

Как отмечается, постановление "Об утверждении Порядка осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перечисленных) во исполнение судебных решений" призвано урегулировать финансирование пенсионных долгов по судебным решениям.

Принятие постановления стало необходимостью, ведь в Украине возникла проблема с выполнением предыдущих решений судов по пенсиям. Только за последние пять лет число решений выросло в около 26 раз — до более 750 тысяч решений, а совокупная сумма долга — до 85 млрд грн. Тогда как единого подхода, как должно государство осуществлять выплаты по решениям судов, не было. Так, текущие решения судов выполнялись сразу, а за прошлые периоды отправлялись в длинную очередь.

Поэтому государством были выплачены средства только по тем решениям, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года, что вызвало недовольство среди граждан. Также замечания поступали от Европейского суда по правам человека и Совета Европы.

Что изменится в порядке выплат задолженности по пенсиям

Новое постановление правительства установит единый порядок всех выплат во исполнение решений судов - как за прошлые периоды, так и за нынешние.

При этом впервые в бюджете Пенсионного фонда расходы на судебные решения выделят, в зависимости от источника финансирования пенсионных выплат:

  • выплаты, которые будут осуществляться из средств госбюджета, ведь касаются выплат, которые финансируются за счет средств бюджета;
  • выплаты, источник погашения которых — страховые пенсионные взносы.

Будет действовать единый подход осуществления текущих выплат перечисленных во исполнение решений суда пенсий, так и доначисленных по судебным решениям сумм за прошлые периоды (в частности, ретроспективные вердикты суда).

Согласно постановлению, выплаты украинцам будут осуществляться ежемесячно пропорционально суммам финансов, определенных в бюджете ПФУ, в разрезе обязательств госбюджета и страховых средств.

Теперь граждане со старыми судебными решения получили право на ежемесячные регулярные выплаты. Также украинцы будут иметь доступ к информации об объеме решений на исполнении и динамике выплат. Расходы будут предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда, что позволит формировать прозрачную и предсказуемую систему исполнения решений судов.

Ранее мы писали, что части работников предусмотрены госгарантии по минимальному размеру пенсии. В частности, претендовать на минимальную сумму в 7 тыс. грн могут некоторые шахтеры.

Также мы рассказывали, что с сентября действуют обновленные правила обжалования решений Пенсионного фонда по назначению пенсий. Там прописано то, кто именно может подавать жалобы и другие нюансы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
