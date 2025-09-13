Пенсії з інвалідності для військових — які правила перепризначення виплат

Пенсії з інвалідності — що варто знати бійцям про переоцінювання
В Україні пенсію з інвалідності для військовослужбовців призначають в разі, якщо настала під час проходження служби або упродовж визначеного періоду, після звільнення. Причину, групу, час настання інвалідності, термін, на який встановлюють, визначають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).
Умови призначення та розміри пенсії прописані у законі №2262-ХІI.
Порядок оформлення пенсії військовим та розміри виплат
Згідно з правилами, Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) займаються встановленням втрати відсотку працездатності громадян. Вони визначають групу інвалідності, від якої залежатиме розмір пенсії. Для оформлення пенсії з інвалідності необхідні такі документи:
- висновок експертної команди;
- рішення військово-лікарської комісії;
- документи про проходження служби;
- медичні довідки;
- паспорт, ідентифікаційний код;
- довідка про адресу проживання.
Документи необхідно подавати до Пенсійного фонду або через ЦНАП. Рішення ухвалюють упродовж десяти днів з часу подання документів.
Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсію з інвалідності призначають військовим у разі її настання:
- під час проходження військової служби;
- не пізніше тримісячного періоду у разі завершення служби;
- або пізніше трьох місяців після звільнення, проте внаслідок хвороб, які виникли під час служби.
Розміри пенсій з інвалідності залежать від причин інвалідності. Згідно з нормами законодавства, громадянам з інвалідністю внаслідок війни пенсію призначають на такому рівні:
- для першої групи — частка у 100% від розміру грошового забезпечення;
- для другої групи — частка у 80% від суми грошового забезпечення;
- для третьої групи — частка у 60% від розміру грошового забезпечення.
Інші особи з інвалідністю можуть претендувати на пенсії на такому рівні:
- першій групі інвалідності — 70% від розміру грошового забезпечення;
- другій групі інвалідності — 60% від суми грошового забезпечення;
- третій групі інвалідності — 40% від розміру грошового забезпечення.
Як продовжують виплати військовим після переоцінювання
Як зазначають у ПФУ, якщо громадянин служить в ЗСУ і має групу інвалідності, виплата пенсії буде продовжуватися на весь період служби, а також ще певний час після звільнення.
Так, у фонді прокоментували звернення громадянина щодо питання продовження виплат. Він зазначив, що проходить військову службу та має інвалідність другої групи. Йому визначили дату переогляду 8 жовтня поточного року і тепер невідомо, до якого часу може бути продовжена виплата пенсії.
Фахівці ПФУ пояснили, що особам з інвалідністю з числа військових інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності може продовжуватися на час несення служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення або до дати оцінювання повсякденного функціонування особи.
Після повторного оцінювання виплата може бути продовжена на весь період, згідно з рішенням експертної команди щодо встановлення інвалідності.
