Пенсії з інвалідності для військових — які правила перепризначення виплат

Людина тримає гроші в руках. Фото: Miller

В Україні пенсію з інвалідності для військовослужбовців призначають в разі, якщо настала під час проходження служби або упродовж визначеного періоду, після звільнення. Причину, групу, час настання інвалідності, термін, на який встановлюють, визначають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Умови призначення та розміри пенсії прописані у законі №2262-ХІI.

Згідно з правилами, Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) займаються встановленням втрати відсотку працездатності громадян. Вони визначають групу інвалідності, від якої залежатиме розмір пенсії. Для оформлення пенсії з інвалідності необхідні такі документи:

висновок експертної команди;

рішення військово-лікарської комісії;

документи про проходження служби;

медичні довідки;

паспорт, ідентифікаційний код;

довідка про адресу проживання.

Документи необхідно подавати до Пенсійного фонду або через ЦНАП. Рішення ухвалюють упродовж десяти днів з часу подання документів.

Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсію з інвалідності призначають військовим у разі її настання:

під час проходження військової служби;

не пізніше тримісячного періоду у разі завершення служби;

або пізніше трьох місяців після звільнення, проте внаслідок хвороб, які виникли під час служби.

Розміри пенсій з інвалідності залежать від причин інвалідності. Згідно з нормами законодавства, громадянам з інвалідністю внаслідок війни пенсію призначають на такому рівні:

для першої групи — частка у 100% від розміру грошового забезпечення;

для другої групи — частка у 80% від суми грошового забезпечення;

для третьої групи — частка у 60% від розміру грошового забезпечення.

Інші особи з інвалідністю можуть претендувати на пенсії на такому рівні:

першій групі інвалідності — 70% від розміру грошового забезпечення;

другій групі інвалідності — 60% від суми грошового забезпечення;

третій групі інвалідності — 40% від розміру грошового забезпечення.

Як продовжують виплати військовим після переоцінювання

Як зазначають у ПФУ, якщо громадянин служить в ЗСУ і має групу інвалідності, виплата пенсії буде продовжуватися на весь період служби, а також ще певний час після звільнення.

Так, у фонді прокоментували звернення громадянина щодо питання продовження виплат. Він зазначив, що проходить військову службу та має інвалідність другої групи. Йому визначили дату переогляду 8 жовтня поточного року і тепер невідомо, до якого часу може бути продовжена виплата пенсії.

Фахівці ПФУ пояснили, що особам з інвалідністю з числа військових інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності може продовжуватися на час несення служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення або до дати оцінювання повсякденного функціонування особи.

Після повторного оцінювання виплата може бути продовжена на весь період, згідно з рішенням експертної команди щодо встановлення інвалідності.



