Пенсії з інвалідності — що варто знати бійцям про переоцінювання

Пенсії з інвалідності — що варто знати бійцям про переоцінювання

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 06:10
Пенсії з інвалідності для військових — які правила перепризначення виплат
Людина тримає гроші в руках. Фото: Miller

В Україні пенсію з інвалідності для військовослужбовців призначають в разі, якщо настала під час проходження служби або упродовж визначеного періоду, після звільнення. Причину, групу, час настання інвалідності, термін, на який встановлюють, визначають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). 

Умови призначення та розміри пенсії прописані у законі №2262-ХІI.

Читайте також:

Порядок оформлення пенсії військовим та розміри виплат

Згідно з правилами, Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) займаються встановленням втрати відсотку працездатності громадян. Вони визначають групу інвалідності, від якої залежатиме розмір пенсії. Для оформлення пенсії з інвалідності необхідні такі документи:

  • висновок експертної команди;
  • рішення військово-лікарської комісії;
  • документи про проходження служби;
  • медичні довідки;
  • паспорт, ідентифікаційний код;
  • довідка про адресу проживання.

Документи необхідно подавати до Пенсійного фонду  або через ЦНАП. Рішення ухвалюють упродовж десяти днів з часу подання документів.

Згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсію з інвалідності призначають військовим у разі її настання:

  • під час проходження військової служби;
  • не пізніше тримісячного періоду у разі завершення служби;
  • або пізніше трьох місяців після звільнення, проте внаслідок хвороб, які виникли під час служби.

Розміри пенсій з інвалідності залежать від причин інвалідності. Згідно з нормами законодавства, громадянам з інвалідністю внаслідок війни пенсію призначають на такому рівні:

  • для першої групи — частка у 100% від розміру грошового забезпечення;
  • для другої групи — частка у 80% від суми грошового забезпечення;
  • для третьої групи — частка у 60% від розміру грошового забезпечення.

Інші особи з інвалідністю можуть претендувати на пенсії на такому рівні:

  • першій групі інвалідності — 70% від розміру грошового забезпечення;
  • другій групі інвалідності — 60% від суми грошового забезпечення;
  • третій групі інвалідності  — 40% від розміру грошового забезпечення. 

Як продовжують виплати військовим після переоцінювання

Як зазначають у ПФУ, якщо громадянин служить в ЗСУ і має групу інвалідності, виплата пенсії буде продовжуватися на весь період служби, а також ще певний час після звільнення.

Так, у фонді прокоментували звернення громадянина щодо питання продовження виплат. Він зазначив, що проходить військову службу та має інвалідність другої групи. Йому визначили дату переогляду 8 жовтня поточного року і тепер невідомо, до якого часу може бути продовжена виплата пенсії.

Фахівці ПФУ пояснили, що особам з інвалідністю з числа військових інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності може продовжуватися на час несення служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення або до дати оцінювання повсякденного функціонування особи.

Після повторного оцінювання виплата може бути продовжена на весь період, згідно з рішенням експертної команди щодо встановлення інвалідності.
 
Раніше ми писали, що в Україні вирішили проблему з невиплатою пенсій за старими рішеннями судів. Вперше уряд врегулював питання щомісячного фінансування як поточної, так і накопиченої пенсійної заборгованості. 
 
Також ми розповідали, що восени почали діяти оновлені правила оскарження рішень ПФУ щодо призначення пенсій громадянам. У документі прописано те, хто має право писати скарги та інші важливі нюанси.  

виплати пенсії ПФУ гроші військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
