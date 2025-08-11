Пенсии военных — в Украине инициируют учет доплат до 100 тыс. грн

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине инициируют повышение пенсионного обеспечения военнослужащих путем изменения правил расчета выплат. Речь идет об учете при определении размера будущих выплат единовременных вознаграждений, назначенных во время военного положения, от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Что известно об инициативе по повышению пенсий бойцов

Речь идет о законопроекте №13461, предусматривающем внесение изменений в статью 43 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно повышения размера пенсий.

Документом предлагается включение в расчет пенсии единовременного вознаграждения, которое предоставляют военным во время военного положения. В случае поддержания инициативы пенсии пересчитают, основываясь на размерах специальных выплат, которые до сих пор не учитываются при назначении выплат.

Авторы документа, среди которых народный депутат Юлия Тимошенко, настаивают на необходимости повышения размеров пенсий военнослужащих, защищающих независимость страны.

Карточка законопроекта. Источник: ВРУ

Они объясняют, что действующее законодательство предусматривает, что пенсии лицам из числа военных рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме военнослужащих срочной службы) и членам их семей исчисляются из размера денежного обеспечения, куда входят только:

оклады по должностям;

оклады/доплаты за воинские и спецзвания;

процентные надбавки (доплаты) за выслугу лет;

ежемесячные надбавки, доплаты, повышения;

премии в размерах, предусмотренных законодательством.

Однако не предусмотрен учет при определении размера пенсии вознаграждений, на которые имеют право военнослужащие во время действия военного положения в соответствии со ст. 9-2 закона №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Военные, которые защищали независимость страны и получали вознаграждение во время действия военного положения за выполнение особых задач, нуждаются в повышении размера пенсионного обеспечения, считают авторы.

Когда предлагают осуществить перерасчет пенсий военным

В связи с этим законопроект обязывает:

учесть при установлении размера пенсии сумму вознаграждения, которую предоставляли военнослужащим во время действия военного положения;

обеспечить перерасчет пенсий, назначенных военным, без учета вознаграждения, которое получали во время действия военного положения.

В случае, если законопроект примут, то новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Сейчас его передали только для ознакомления в профильный комитет.

Ранее мы писали, кто из военнослужащих может претендовать на пенсию в 23 тыс. грн. В частности, у них должна быть выслуга не менее 25 лет, также важны другие нюансы.

Также мы сообщали, что в августе участникам боевых действий предусмотрена ежегодная единовременная выплата в размере, определенном Кабинетом министров. Она приурочена ко Дню Независимости Украины.