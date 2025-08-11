Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Вознаграждения до 100 тыс. грн — как бойцам хотят повысить пенсии

Вознаграждения до 100 тыс. грн — как бойцам хотят повысить пенсии

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 06:10
Пенсии военных — в Украине инициируют учет доплат до 100 тыс. грн
Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине инициируют повышение пенсионного обеспечения военнослужащих путем изменения правил расчета выплат. Речь идет об учете при определении размера будущих выплат единовременных вознаграждений, назначенных во время военного положения, от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Реклама
Читайте также:

Что известно об инициативе по повышению пенсий бойцов

Речь идет о законопроекте №13461, предусматривающем внесение изменений в статью 43 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно повышения размера пенсий.

Документом предлагается включение в расчет пенсии единовременного вознаграждения, которое предоставляют военным во время военного положения. В случае поддержания инициативы пенсии пересчитают, основываясь на размерах специальных выплат, которые до сих пор не учитываются при назначении выплат.

Авторы документа, среди которых народный депутат Юлия Тимошенко, настаивают на необходимости повышения размеров пенсий военнослужащих, защищающих независимость страны.

пенсії військових
Карточка законопроекта. Источник: ВРУ

Они объясняют, что действующее законодательство предусматривает, что пенсии лицам из числа военных рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме военнослужащих срочной службы) и членам их семей исчисляются из размера денежного обеспечения, куда входят только:

  • оклады по должностям;
  • оклады/доплаты за воинские и спецзвания;
  • процентные надбавки (доплаты) за выслугу лет;
  • ежемесячные надбавки, доплаты, повышения;
  • премии в размерах, предусмотренных законодательством.

Однако не предусмотрен учет при определении размера пенсии вознаграждений, на которые имеют право военнослужащие во время действия военного положения в соответствии со ст. 9-2 закона №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Военные, которые защищали независимость страны и получали вознаграждение во время действия военного положения за выполнение особых задач, нуждаются в повышении размера пенсионного обеспечения, считают авторы.

Когда предлагают осуществить перерасчет пенсий военным

В связи с этим законопроект обязывает:

  • учесть при установлении размера пенсии сумму вознаграждения, которую предоставляли военнослужащим во время действия военного положения;
  • обеспечить перерасчет пенсий, назначенных военным, без учета вознаграждения, которое получали во время действия военного положения.

В случае, если законопроект примут, то новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Сейчас его передали только для ознакомления в профильный комитет.

Ранее мы писали, кто из военнослужащих может претендовать на пенсию в 23 тыс. грн. В частности, у них должна быть выслуга не менее 25 лет, также важны другие нюансы.

Также мы сообщали, что в августе участникам боевых действий предусмотрена ежегодная единовременная выплата в размере, определенном Кабинетом министров. Она приурочена ко Дню Независимости Украины.

пенсии ПФУ деньги военные законопроект
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации