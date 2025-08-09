Пенсии по инвалидности в Украине — как повторное оценивание влияет на сроки выплат

Женщина, которая передвигается с помощью костыля. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине инвалидность, установленную на пожизненный срок, предоставляют лицам исключительно с необратимыми нарушениями здоровья, которые не подлежат улучшению. В то же время, по информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), остальные граждане должны проходить повторное оценивание инвалидности, после чего в случае подтверждения группы — выплаты переназначаются.

О том, как дата повторного оценивания инвалидности влияет на срок назначения пенсии, рассказали в ПФУ.

Правила назначения пенсии после повторного оценивания инвалидности

Как отмечают в фонде, с соответствующим вопросом обращаются некоторые граждане.

"Мне установлена инвалидность с 10 июня 2025 года на год. Соответственно, определена дата повторного оценивания — 10 июня 2026 года. На какой срок мне назначат пенсию?", — говорится в одном из обращений.

В ПФУ объяснили, что, по правилам, пенсию по инвалидности назначают на весь срок установления группы инвалидности. Соответствующий вопрос регулирует ст. 34 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, в постановлении правительства №1338 "Порядок проведения оценки повседневного функционирования лица" указано, что датой, до которой устанавливается инвалидность, должно быть первое число месяца, следующего за месяцем, когда должно состояться повторное оценивание инвалидности.

Учитывая это, если дата повторного оценивания экспертной командой по оценке повседневного функционирования лица указана 10 июня 2026 года, то срок назначения пенсии установлен до 30 июня следующего года.

Кому в Украине назначают пенсию по инвалидности и какие размеры

Пенсия по инвалидности является государственной выплатой, назначаемой гражданам, которые в связи с состоянием здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.

Ее предоставляют лицам с инвалидностью, если имеют от 1 до 15 лет страхового стажа (зависит от возраста, когда была назначена инвалидность).

Размеры таких пенсий привязаны к группе инвалидности в процентах пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью I группы — 100% пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью II группы — 90% пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью III группы — 50% пенсии по возрасту.

Ранее мы писали, что с июля 2025 года произошли изменения в правилах предоставления единовременной компенсации людям с инвалидностью и детям. Речь идет о тех, кто получил соответствующий статус из-за травм от взрывоопасных предметов.

Также мы сообщали о категориях граждан, которым предоставляют минимальную пенсию в более чем 10 тыс. грн. Такие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.