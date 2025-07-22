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Головна Фінанси Разова допомога для осіб з інвалідністю — що змінилось у липні

Разова допомога для осіб з інвалідністю — що змінилось у липні

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 08:00
Виплати для осіб з інвалідністю надаватимуть по-новому з липня — деталі
Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про правила надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яку встановлено внаслідок одержаних ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами. Також повідомили про зміни, які сталися з липня 2025 року.

Про це повідомляє пресцентр одного з управлінь ПФУ. 

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Що треба знати про разову виплату для осіб з інвалідністю

Згідно з постановою уряду №765 від 25 червня 2025 року, на Пенсійний фонд з 1 липня поточного року покладені функції з призначення та виплати разової допомоги для осіб з інвалідністю, які постраждали через вибухонебезпечні предмети. Право на таку підтримку передбачене для:

  • громадян, які мають інвалідність через одержані на території ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами, згідно з п. 1 ст. 1 закону "Про протимінну діяльність в Україні";
  • дітей, у яких є інвалідність до 18 років з аналогічних причин.

Такі компенсації призначають у разі звернення не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення факту зв’язку інвалідності з отриманими ушкодженнями через вибухонебезпечні предмети:

  • дітям до 18 років — на основі висновку лікарсько-консультативної комісії медзакладу;
  • особам від 18 років — на основі висновку медико-соціальної експертної комісії/витягу з рішення експертів з оцінки функціонування особи.  

Як отримати разову допомогу людям з інвалідністю

З липня громадяни будуть оформлювати разову допомогу у зв'язку з інвалідністю через вибухонебезпечні предмети по-новому, звернувшись із заявою у:

  • сервісний центр Пенсійного фонду;
  • до уповноважених осіб міської влади/ЦНАПу;
  • на порталі е-послуг ПФУ, у мобільному застосунку ПФУ, на порталі державних послуг "Дія";
  • через засоби поштового зв’язку.

Необхідно зібрати такі документи:

  • заява на виплату допомоги;
  • документ, що посвідчує особу; 
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження (на дітей до 14 років);
  • рішення місцевої влади або суду щодо встановлення над дитиною-сиротою/дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки та піклування.

Раніше ми писали, що в Україні особам з інвалідністю надано можливість отримати грошову допомогу за проєктом від німецької неурядової організації "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB). Гроші нададуть лише жителям Полтавщини. 

Також ми розповідали про те, що особи з інвалідністю можуть долучитися до програми професійно-технічного навчання. Декому нададуть мікрогранти на власну справу до 54 тис. грн

виплати гроші матеріальна допомога фінанси грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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