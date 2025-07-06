Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсія у 10,5 тис. грн — хто з українців отримує у 2025 році

Пенсія у 10,5 тис. грн — хто з українців отримує у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 06:10
Мінімальна пенсія у 2025 році — яка категорія осіб має право на понад 10 тис. грн
Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали категорії громадян, яким законодавство гарантує мінімальне пенсійне забезпечення у понад 10 тис. грн. Йдеться про деяких осіб, яким надане право на виплати з інвалідності унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Реклама
Читайте також:

Кому з громадян гарантують пенсію у 10,5 тис. грн у 2025 році

За інформацією Пенсійного фонду, законодавство передбачає окремі вимоги до мінімальних гарантій пенсій для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.  

Про це йдеться у законі 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Так, постраждалим ліквідаторам у разі підтвердження причинно-наслідкового зв'язку інвалідності із катастрофою на ЧАЕС, передбачені мінімальні суми пенсійного забезпечення. 

За правилами, розмір встановлено у відсотках до рівня середньої зарплати для призначення пенсії за попередній рік, який розраховує ПФУ. Згідно з ними, пенсію, що перевищує 10 тис. грн, у 2025 році мають:

  • особи з інвалідністю третьої групи — 10,49 тис. грн (частка у 60% від заробітної плати за 2024 рік);
  • особи з інвалідністю другої групи — 13,98 тис. грн (частка 80% від середньої зарплати);
  • особи з інвалідністю першої групи — 17,48 тис. грн (частка у 100% від середньої зарплатні).

Якщо такого мінімального рівня не вистачає, то до нього мають дотягувати щомісячною адресною допомогою. Так, крім пенсії за особливі заслуги, до суми пенсійної виплати можуть враховувати усі підвищення, надбавки та доплати.

Також передбачені загальні вимоги до пенсій з інвалідності у зв'язку з каліцтвом чи хворобою, пов'язаною з аварією на Чорнобильській АЕС. Цьогоріч загальні мінімальні розміри пенсій такі:

  • для першої групи — 6 тис. грн;
  • для другої групи — 4,8 тис. грн;
  • для третьої групи та для дітей з інвалідністю — 3,7 тис. грн.

Як оформити пенсію з інвалідності, пов'язаної з аварією на ЧАЕС

Для того, щоб оформити пенсію з інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. Її можна подати як особисто, так і через представника, звичайною чи електронною поштою через веб-портал ПФУ.

Також треба надати такі документи:

  • паспорт громадянина, ідентифікаційний код;
  • документи, де підтверджується статус постраждалого від аварії на ЧАЕС (зокрема, посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи);
  • висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо встановлення інвалідності та її групи; 
  • трудова книжка з підтвердженням стажу (за необхідності);
  • документи, де підтверджується місце проживання на забрудненій території (за необхідності).

Раніше ми писали про те, хто має право на доплату до пенсії у розмірі 39% від прожиткового мінімуму. У ПФУ пояснили, що така надбавка передбачена для деяких жінок. 

Також повідомляли, хто має право на мінімальну гарантовану пенсію у 7,8 тис. грн. За законодавством, відповідну виплату призначають рідним загиблих військових.  

виплати пенсії ПФУ інвалідність гроші чорнобильці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації