Мінімальна пенсія у 2025 році — яка категорія осіб має право на понад 10 тис. грн

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали категорії громадян, яким законодавство гарантує мінімальне пенсійне забезпечення у понад 10 тис. грн. Йдеться про деяких осіб, яким надане право на виплати з інвалідності унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

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За інформацією Пенсійного фонду, законодавство передбачає окремі вимоги до мінімальних гарантій пенсій для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це йдеться у законі 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Так, постраждалим ліквідаторам у разі підтвердження причинно-наслідкового зв'язку інвалідності із катастрофою на ЧАЕС, передбачені мінімальні суми пенсійного забезпечення.

За правилами, розмір встановлено у відсотках до рівня середньої зарплати для призначення пенсії за попередній рік, який розраховує ПФУ. Згідно з ними, пенсію, що перевищує 10 тис. грн, у 2025 році мають:

особи з інвалідністю третьої групи — 10,49 тис. грн (частка у 60% від заробітної плати за 2024 рік);

особи з інвалідністю другої групи — 13,98 тис. грн (частка 80% від середньої зарплати);

особи з інвалідністю першої групи — 17,48 тис. грн (частка у 100% від середньої зарплатні).

Якщо такого мінімального рівня не вистачає, то до нього мають дотягувати щомісячною адресною допомогою. Так, крім пенсії за особливі заслуги, до суми пенсійної виплати можуть враховувати усі підвищення, надбавки та доплати.

Також передбачені загальні вимоги до пенсій з інвалідності у зв'язку з каліцтвом чи хворобою, пов'язаною з аварією на Чорнобильській АЕС. Цьогоріч загальні мінімальні розміри пенсій такі:

для першої групи — 6 тис. грн;

для другої групи — 4,8 тис. грн;

для третьої групи та для дітей з інвалідністю — 3,7 тис. грн.

Як оформити пенсію з інвалідності, пов'язаної з аварією на ЧАЕС

Для того, щоб оформити пенсію з інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. Її можна подати як особисто, так і через представника, звичайною чи електронною поштою через веб-портал ПФУ.

Також треба надати такі документи:

паспорт громадянина, ідентифікаційний код;

документи, де підтверджується статус постраждалого від аварії на ЧАЕС (зокрема, посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи);

висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо встановлення інвалідності та її групи;

трудова книжка з підтвердженням стажу (за необхідності);

документи, де підтверджується місце проживання на забрудненій території (за необхідності).

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