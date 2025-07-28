Виплати для людей з інвалідністю від 200 тис. грн — кому гарантують у 2025 році

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадянам, яким було завдано шкоди життю та здоров’ю через російську військову агресію, законодавством передбачене надання грошової допомоги. Українцям розповіли, який розмір допомоги гарантують та які необхідні документи у 2025 році.

Про це інформує пресслужба Центру надання адміністративних послуг в одній з громад Херсонської області.

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Хто має право на допомогу за шкоду здоров’ю та суми у 2025 році

Призначення відповідних виплат передбачене законом №2980-IX. Йдеться про надання одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану внаслідок військової агресії Росії проти України від 20 березня 2023 року, деяким працівникам. А саме:

тим, хто працює на об’єктах критичної інфраструктури;

працівникам державної служби;

чиновникам місцевого самоврядування.

Відповідно до документа, діапазон допомоги коливається від 200 тис. до 800 тис. грн залежно від групи інвалідності. Зокрема, у 2025 році розмір виплат наступний:

для першої групи інвалідності — 800 тис. грн;

для другої групи інвалідності — 500 тис. грн;

для третьої групи інвалідності — 200 тис. грн.

Окрім того, на виплати мають право рідні таких працівників у разі їхньої загибелі чи смерті. Сума допомоги дорівнює 1 млн грн.

Які необхідні документи для отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під вимоги на допомогу за шкоду життю та здоров’ю, повинні реалізувати таке право упродовж трьох років з дати появи. Для цього необхідно звернутися у будь-яке відділення ПФУ:

особисто, так і через законного представника громадянина;

онлайн на порталі е-послуг ПФУ, додавши необхідні документи та підписавши заяву цифровим підписом.

Українці мають зібрати такий пакет документів:

заява на надання допомоги;

документ з посвідченням особи;

ідентифікаційний код;

акт розслідування/спецрозслідування;

документи щодо родинних зв’язків для рідних;

довідка про навчання (для осіб до 23 років);

довідка до акта медогляду (для осіб, які мають інвалідність);

судове рішення щодо недієздатності/призначення опікуна;

свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);

довідка судово-медичної експертизи з причиною смерті;

засвідчена копія рішення суду/нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання загиблим осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області громадянам доступна програма підтримки від Естонської ради у справах біженців в Україні. Ті, хто пройдуть відбір, зможуть отримати 42 тис. грн допомоги.

Також ми розповідали, що у прифронтових регіонах діє програма допомоги на проходження опалювального сезону 2025/26 років. Вона передбачає надання коштів на купівлю твердого пічного побутового палива.