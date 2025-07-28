Виплати для людей з інвалідністю від 200 тис. грн — кому гарантують у 2025 році

Гроші для осіб з інвалідністю — кому виплатять від 200 тис. грн
Громадянам, яким було завдано шкоди життю та здоров’ю через російську військову агресію, законодавством передбачене надання грошової допомоги. Українцям розповіли, який розмір допомоги гарантують та які необхідні документи у 2025 році.
Про це інформує пресслужба Центру надання адміністративних послуг в одній з громад Херсонської області.
Хто має право на допомогу за шкоду здоров’ю та суми у 2025 році
Призначення відповідних виплат передбачене законом №2980-IX. Йдеться про надання одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану внаслідок військової агресії Росії проти України від 20 березня 2023 року, деяким працівникам. А саме:
- тим, хто працює на об’єктах критичної інфраструктури;
- працівникам державної служби;
- чиновникам місцевого самоврядування.
Відповідно до документа, діапазон допомоги коливається від 200 тис. до 800 тис. грн залежно від групи інвалідності. Зокрема, у 2025 році розмір виплат наступний:
- для першої групи інвалідності — 800 тис. грн;
- для другої групи інвалідності — 500 тис. грн;
- для третьої групи інвалідності — 200 тис. грн.
Окрім того, на виплати мають право рідні таких працівників у разі їхньої загибелі чи смерті. Сума допомоги дорівнює 1 млн грн.
Які необхідні документи для отримання допомоги
Громадяни, які підпадають під вимоги на допомогу за шкоду життю та здоров’ю, повинні реалізувати таке право упродовж трьох років з дати появи. Для цього необхідно звернутися у будь-яке відділення ПФУ:
- особисто, так і через законного представника громадянина;
- онлайн на порталі е-послуг ПФУ, додавши необхідні документи та підписавши заяву цифровим підписом.
Українці мають зібрати такий пакет документів:
- заява на надання допомоги;
- документ з посвідченням особи;
- ідентифікаційний код;
- акт розслідування/спецрозслідування;
- документи щодо родинних зв’язків для рідних;
- довідка про навчання (для осіб до 23 років);
- довідка до акта медогляду (для осіб, які мають інвалідність);
- судове рішення щодо недієздатності/призначення опікуна;
- свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);
- довідка судово-медичної експертизи з причиною смерті;
- засвідчена копія рішення суду/нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання загиблим осіб.
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