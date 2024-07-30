Пенсии в Украине — какие будут выплаты по инвалидности с 1 августа

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане получат с августа 2024 года. Суммы разнятся, в частности, в зависимости от группы инвалидности.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Читайте также:

Какие пенсии по инвалидности начислят в августе

Вопросы назначения и размеры пенсий по инвалидности регулирует украинский закон № 1058-IV от 09.07.2003 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно — статьи 30 — 35.

Такие выплаты назначают гражданам с инвалидностью, если есть страховой стаж сроком от 1 до 15 лет. В целом, необходимая продолжительность стажа зависит от возраста, когда была установлена инвалидность.

Согласно правилам, размер пенсии по инвалидности исчисляют в зависимости от группы инвалидности гражданина в процентах размера пенсионной выплаты по возрасту:

100% пенсии по возрасту получают лица с инвалидностью первой группы;

90% пенсии по возрасту — лица с инвалидностью второй группы;

50% пенсии по возрасту — лица с инвалидностью третьей группы.

Также к стажу для расчета размера пенсии по возрасту, из которого исчисляют размер пенсии по инвалидности, относят период с даты установления инвалидности до достижения шестидесятилетнего возраста.

По данным ПФУ, минимальные пенсионные выплаты по инвалидности в августе этого года предусмотрены на уровне:

лица с инвалидностью первой группы — 2,76 тыс. грн;

неработающие лица с инвалидностью второй и третьей групп — 2,52 тыс. грн;

работающие лица с инвалидностью второй и третьей групп — 2,093 тыс. грн.

Как объясняют специалисты, пенсию по инвалидности назначают с даты установления инвалидности, если заявление на ее назначение было подано не позднее трех месяцев с даты установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подали позже — пенсию назначают с даты обращения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа не предусмотрено большого перерасчета пенсий. Однако некоторые пенсионеры получат повышение благодаря дополнительным выплатам и надбавкам.

Также мы писали, что в первом полугодии 2024 года в Украине выросла неравномерность в пенсионном обеспечении. Средняя пенсия для некоторых украинцев с 1 января по 1 июня 2024 года выросла примерно на 6 тыс. грн.