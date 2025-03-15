Пенсии по инвалидности 2025 — какие действуют правила для военнослужащих

Человек держит пачку денег. Фото: Unsplush

Украинским военнослужащим предусмотрены пенсии по инвалидности от 40% до 100% размера денежного обеспечения. Согласно законодательству, конечная сумма будет зависеть от группы инвалидности, причины и статуса военного.

Правила назначения таких пенсий регулирует закон №226 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"

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Как отмечается, вопрос пенсий по инвалидности является индивидуальным для каждого военнослужащего, ведь размер выплаты зависит от причины инвалидности и его устанавливают в процентах денежного обеспечения, которое у каждого было разным. Медико-социальная экспертиза должна установить причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливают.

Военную пенсию также назначают органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), но в отличие от гражданских, военным, как правило, со сбором документов помогают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Лица с инвалидностью вследствие войны могут претендовать на такие размеры пенсий:

100% сумм денежного обеспечения — первая группа;

80% сумм денежного обеспечения — вторая группа;

60% сумм денежного обеспечения — третья группа.

Другие лица с инвалидностью могут рассчитывать на следующие размеры:

70% сумм денежного обеспечения — первая группа;

60% сумм денежного обеспечения — вторая группа;

40% сумм денежного обеспечения — третья группа.

Какие минимальные суммы пенсий по инвалидности для военных

Общий размер пенсии с доплатами у лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше следующих минимальных сумм:

16,84 тыс. грн — для первой группы;

13,82 тыс. грн — для второй группы;

9,47 тыс. грн — для третьей группы.

Это предусматривает правительственное постановление №656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий" от 28 июля 2010 года.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут получить пенсию по инвалидности на особых условиях. Определенные категории граждан могут не выполнять норму по необходимому количеству страхового стажа.

Также мы сообщали, что в марте некоторые военные, уволенные со службы, получат доплаты к пенсиям. Дополнительные средства предусмотрены тем, кто обратился за назначением надбавки за содержание малолетних детей.