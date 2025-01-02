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Пенсии с 1 января 2025 года — что будет с выплатами украинцев

2 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — ждать ли перерасчета выплат с 1 января 2025 года
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2025 году не ожидается пересчета минимальной и максимальной пенсии, все социальные стандарты останутся на прежнем уровне в связи с необходимостью экономии средств во время военного положения. Тем не менее, пенсионерам обещают провести масштабную индексацию.

Это предусмотрено законом о Государственном бюджете на 2025 год.

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Поскольку в стране в следующем году минимальную заработную плату и прожиточный минимум не будут повышать, в итоге — реальные доходы наиболее незащищенных категорий граждан с учетом дальнейшей инфляции существенно снизятся.

Также на 2025-й не предполагается пересмотра уровня других социальных выплат, ведь они привязаны к прожиточному минимуму.

Таким образом, минимальная пенсия в Украине будет составлять в дальнейшем 2361 гривну, а максимальная — 23,61 тыс. грн. гривен.

Несмотря на это, традиционно в марте власти осуществят индексацию пенсий. Ожидается, что в результате осовременивания выплат повышение по очень приблизительным подсчетам может составить 11%. Ожидается, что индексация коснется только "базовой пенсии", без доплат и надбавок. Будет действовать минимальная и максимальная сумма повышения: 100 и 1,5 тыс. гривен соответственно.

При этом повышение почувствуют не все граждане. Индексация не охватит тех пенсионеров, которые начали получать выплаты за последние несколько лет, ведь их уровень считается актуальным.

Таким образом, с 1 января 2025 года изменятся только правила назначения пенсии по возрасту, страхового стажа потребуют на один год больше. Ее получат лица при следующих условиях:

  • 60 лет — при наличии 32 лет стажа;
  • 63 года — при наличии 22 лет стажа;
  • 65 лет — при наличии 15 лет стажа.

Дальнейшие планы правительства относительно пенсий

Заморозку соцвыплат в правительстве планируют ввести на целых три года. Такие намерения прописаны в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. В таком случае — это станет наибольшим ограничением роста соцстандартов за последние годы.

Это делают с целью сокращения госрасходов и перенаправления финансового ресурса на оборону, что является насущной потребностью во время войны. Однако соответствующее решение еще должен утвердить парламент.

Ранее мы писали об изменениях правил назначения пенсионных выплат по возрасту, что определяется в зависимости от объема стажа в случае достижения определенных возрастных барьеров, предусмотренных законом. То есть снова усилятся требования к стажу.

Также сообщалось, какая будет сумма пенсии украинцев, если заработная плата составит 15 тыс. грн. На конечный размер влияет ряд факторов, в том числе уровень зарплаты.

выплаты пенсии ПФУ индексация соцвыплаты бюджет

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