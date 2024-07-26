Пенсии и доплаты до 3,1 тыс. грн — какие изменения ожидаются с 1 августа

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года масштабный пересчет пенсионных выплат не ожидается. В то же время, у ряда граждан пенсии вырастут благодаря начислению доплат и надбавок.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кто получит доплату до 570 грн в августе

В частности, граждане, которым исполнится 70 лет, получат с 1 августа доплату по возрасту. Ее прибавят к пенсии в автоматическом режиме без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

Также большие выплаты получат те, кому исполнится 75 и 80 лет. Размер выплат отличается и зависит от возраста:

пенсионеры от 70 до 75 лет — получают доплату 300 гривен;

от 75 до 80 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Надбавку начислят при условии, что размер ежемесячной пенсионной выплаты составляет менее 10,34 тыс. гривен.

Кому начислят до 3,1 тыс. грн до пенсии

Также в августе пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины. В зависимости от категории, размер доплат будет колебаться от 450 до 3,1 тыс. гривен.

Доплаты получат следующие категории граждан:

участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы — выплатят по 450 грн;

члены семей погибших ветеранов войны и некоторые другие категории — по 650 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей — по 1 тыс. грн;

лица инвалидностью в результате войны третьей группы — по 2,7 тыс. грн;

лица с инвалидностью в результате войны 2-й группы — по 2,9 тыс. грн;

те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лица с 1-й группой инвалидности в результате войны — по 3,1 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в парламенте заявили о целесообразности повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.

Также мы писали, что Пенсионный фонд опубликовал суммы, которые получают граждане на заслуженном отдыхе в 2024 году. Известно, что средний размер пенсии с начала года вырос на около 430 гривен.