Пенсії та доплати до 3,1 тис. грн — які зміни очікуються з 1 серпня

Гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року масштабного перерахунку пенсійних виплат не очікується. Водночас, у низки громадян пенсії зростуть завдяки нарахуванню доплат та надбавок.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто отримає доплату до 570 грн у серпні

Зокрема, громадяни, яким виповниться 70 років, отримають з 1 серпня доплату за віком. Її додадуть до пенсії в автоматичному режимі без потреби звернення до Пенсійного фонду.

Також більші виплати отримають ті, кому виповниться 75 та 80 років. Розмір виплат різниться і залежить від віку:

пенсіонери від 70 до 75 років — отримують доплату 300 гривень;

від 75 до 80 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Надбавку нарахують за умови, що розмір щомісячної пенсійної виплати становить менш ніж 10,34 тис. гривень.

Кому нарахують до 3,1 тис. грн до пенсії

Також у серпні пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України. Залежно від категорії розмір доплат коливатиметься від 450 до 3,1 тис. гривень.

Доплати отримають такі категорії:

учасники війни, колишні вʼязні концтаборів та гетто, особи, яких примусово вивезли на роботи — виплатять по 450 грн;

члени сімей загиблих ветеранів війни та деякі інші категорії — по 650 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні вʼязні концтаборів — по 1 тис. грн;

особи інвалідністю внаслідок війни третьої групи — по 2,7 тис. грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни 2-ї групи — по 2,9 тис. грн;

ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з 1-ю групою інвалідності внаслідок війни — по 3,1 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у парламенті заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.

Також ми писали, що Пенсійному фонді опублікували суми, які отримують громадяни на заслуженому відпочинку у 2024 році. Відомо, що середній розмір пенсії з початку року зріс на близько 430 гривень.