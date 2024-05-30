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Пенсии с 1 июня — какие изменения и кто получит больше

30 мая 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — кому повысят, а кому отменят выплаты с 1 июня
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 июня 2024 года некоторые пенсионеры получат больший размер пенсии, а части граждан окажут финансовую помощь от ООН. Некоторые украинцы останутся без выплат.

Об этом сообщается на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто из пенсионеров получит больше в июне

По украинскому законодательству, работающим пенсионерам в апреле произвели автоматический перерасчет выплат за страховой стаж, который получили за последние два года работы.

Однако выплату соответствующего повышения Пенсионный фонд традиционно произведет в июне 2024 года за два предыдущих месяца — апрель-май. Дело в том, что перерасчет выплат возможен исключительно на основе полученных данных, поступивших в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования. Речь идет о сведениях об уплате ЕСВ за первый квартал. Такие отчеты, как правило, должны подаваться по 10 мая.

В то же время, размер повышения пенсионных выплат для каждого пенсионера будет индивидуальным и будет зависеть от срока стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется пенсия.

Такие начисления будут произведены автоматически, по данным, которые содержатся в Государственном реестре застрахованных лиц. То есть гражданам лично обращаться никуда не нужно.

Кроме того, в июне больше получат граждане, которым летом исполнится 70, 75 и 80 лет. Условие повышения — пенсия не более 10,34 тыс. грн. Суммы будут следующие:

  • для граждан, которым за 70 лет и до достижения 75 лет — 300 грн;
  • для лиц, которым за 75 лет, до достижения 80 лет — 456 грн;
  • для граждан, которым исполнилось 80 лет и выше, — 570 грн.

В то же время, некоторые украинцы могут не получить выплаты в июне. Речь идет о гражданах из числа ВПЛ, получивших такой статус до полномасштабной войны. Если им поступает пенсия на карту, необходимо пройти идентификацию личности в банке Ощадбанке. Если этого не сделать — выплаты не начислят.

Финансовая помощь ООН

Июнь станет последним запланированным месяцем для выплаты финансовой помощи от ВПП ООН, которую в апреле пролонгировали на три месяца. Выплаты получат граждане, у которых пенсия меньше 3,25 тыс. грн. Размер повышения составит разницу между этой суммой и размером пенсии.

Граждане должны подпадать еще под два критерия:

  • необходимо жить на территориях активных/возможных боевых действий;
  • не получать с 1 марта 2023 выплаты от международных организаций или помощь для переселенцев.

Эта выплата также будет начислена без обращения лица к ВПП ООН или в Пенсионный фонд. Денежная помощь поступит на банковскую карту или через Укрпочту вместе с обычной пенсией.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине представители некоторых профессий имеют право на выплату десятикратного размера пенсии в случае выхода на "заслуженный отдых". Речь идет об единовременной помощи.

Также мы писали, что в Украине изменятся правила выхода на пенсию. Если сейчас для выхода на пенсию в 60 лет достаточно иметь 31 год стажа, то со следующего года такое право будут иметь только те, кто отработал не менее 32 лет.

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