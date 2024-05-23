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Пенсії в Україні — хто не отримає виплати за квітень у травні

23 травня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії за квітень — хто з українців не отримає виплати
Жінка похилого віку. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Пенсіонери-переселенці, які не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року, зможуть отримати пенсії за квітень у травні у разі підтвердження своєї особи в Ощадбанку. Інакше — кошти не надійдуть на банківську картку.

Про це попередили у Головному управлінні Пенсійного фонду у Донецькій області.

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У ПФУ наголосили на важливості підтвердження пенсіонерами-ВПО своєї особи у банку. Навіть, якщо це зробити поточного місяця, заморожені нарахування відновлять одразу ж. Якщо пройти ідентифікацію у травні, то пенсійні виплати надійдуть за квітень.

Постановою уряду №637 від 05.11.2014 року разом зі змінами (№837 від 08.08.2023 року) передбачається, що, зокрема, для осіб, взятих на облік як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року і, які отримують пенсію на рахунки в АТ "Ощадбанк", виплату грошей після 31 березня 2024 року буде здійснено виключно у разі проходження фізичної ідентифікації у фінустанові.

Як пояснюють фахівці, продовження виплати пенсійних нарахувань, починаючи з місяця припинення, може здійснюватися найближчого виплатного періоду після виконання процедури ідентифікації.

У ПФУ зауважили, що продовження виплати пенсій здійснюється незалежно від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, а також незалежно від способу проходження фізичної ідентифікації.

Замороження коштів на картках Ощадбанку

За нормами, ухваленими урядом, пенсіонери-переселенці мали пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб держава пересвідчилась, що гроші отримують саме ті, кому вони призначені. На це було відведено дев'ять місяців.

Проте пенсіонери масово проігнорували відповідну вимогу, а тому втратили доступ до пенсій у квітні цього року.

Як стверджують в уряді, ідентифікацію пройшли тільки 228,4 тис. пенсіонерів. В деяких областях її не пройшли близько половини переселенців.

Тепер, щоб відновити виплати, пенсіонерам радять виконати вимогу з проходження ідентифікації. Для цього навіть запустили спрощену процедуру. Це можна зробити через відеодзвінок до контакт-центру Ощадбанку за посиланням.

Кошти громадян не зникли, вони зберігаються на розрахункових рахунках. Накопичену суму перерахують — тільки-но підтвердять свою особу у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.

Також писали, що в Україні громадянам доплачують за понаднормовий страховий стаж до пенсійної виплати. Відомо, як розраховують відповідну суму у 2024 році.

виплати
пенсії
Ощадбанк
пенсіонери
гроші
банківські рахунки

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