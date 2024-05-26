У Пенсійсному фонді розповіли, як зміняться умови виходу на пенсію

Жінка похилого віку з гаманцем у руках. Фото ілюстративне: freepik.com

З 2025 року в Україні зміняться правила виходу на пенсію. Якщо зараз для виходу на пенсію у 60 років достатньо мати 31 рік стажу, то з наступного року таке право матимуть лише ті, хто відпрацював не менше 32 років.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

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Упродовж наступних п’яти років вимоги до кількості років офіційної трудової діяльності зростатимуть щороку на рік. Тобто тим, хто досягне пенсійного віку в 2028 році, для призначення пенсії треба буде мати 35 років стажу.

Крім того, при розрахунку пенсії має значення страховий стаж — період упродовж якого громадянин підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачують страхові внески у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок. Якщо людина працювала неофіційно та за неї ніхто не сплачував єдиний соціальний внесок, то підстав для отримання пенсії в такого працівника не буде. Також права на пенсійні виплати не мають громадяни, які досягнули 65 років, але мають страховий стаж менше 15 років. Таким людям можуть призначити лише тимчасову соціальну допомогу, розмір якої не більше за прожитковий мінімум. До того ж кожні пів року треба буде підтверджувати своє право на отримання цієї виплати.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України завершив виплати пенсій за травень. Цього місяця громадянам виплатили 60,9 мільярда гривень.

Також ми повідомляли про те, що з червня зростуть пенсії громадян, які працюють, і тих, хто старше 70 років, але отримує пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.