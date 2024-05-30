Пенсії в Україні — кому підвищать, а кому скасують виплати з 1 червня

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

З 1 червня 2024 року деякі пенсіонери отримають більший розмір пенсії, а частині громадян нададуть фінансову допомогу від ООН. Деякі українці залишаться без виплат.

Про це повідомляється на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Хто з пенсіонерів отримає більше у червні

За українським законодавством, працюючим пенсіонерам у квітні здійснили автоматичний перерахунок виплат за страховий стаж, який отримали за останні два роки роботи.

Проте виплату відповідного підвищення Пенсійний фонд традиційно здійснить у червні 2024 року за два попередні місяці — квітень-травень. Річ у тім, що перерахунок виплат можливий виключно на основі отриманих даних, які надійшли до Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування. Йдеться про відомості про сплату ЄСВ за перший квартал. Такі звіти, як правило, мають подавати по 10 травня.

Водночас, розмір підвищення пенсійних виплат для кожного пенсіонера буде індивідуальним і залежатиме від терміну стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Такі нарахування будуть здійснені автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб. Тобто громадянам особисто звертатися нікуди не потрібно.

Окрім того, у червні більше отримають громадяни, яким влітку виповниться 70, 75 та 80 років. Умова підвищення — пенсія не більша за 10,34 тис. грн. Суми будуть такі:

для громадян, яким за 70 років і до досягнення 75 років — 300 грн;

для осіб, яким за 75 років, до досягнення 80 років — 456 грн;

для громадян, яким виповнилося 80 років і вище, — 570 грн.

Водночас, деякі українці можуть не отримати виплати у червні. Йдеться про громадян з числа ВПО, які отримали такий статус до повномасштабної війни. Якщо їм надходить пенсія на картку, потрібно пройти ідентифікацію особи в банку Ощадбанк. Якщо цього не зробити — виплати не нарахують.

Фінансова допомога від ООН

Червень стане останнім запланованим місяцем для виплати фінансової допомоги від ВПП ООН, яку у квітні пролонгували на три місяці. Виплати отримають громадяни, у яких пенсія менша за 3,25 тис. грн. Розмір підвищення становитиме різницю між цією сумою та розміром пенсії.

Громадяни мають підпадати ще під два критерії:

необхідно мешкати на територіях активних/можливих бойових дій;

не отримувати з 1 березня 2023 року виплати від міжнародних організацій чи допомогу для переселенців.

Ця виплата також буде нарахована без звернення особи до ВПП ООН чи Пенсійного фонду. Грошова допомога надійде на банківську картку чи через Укрпошту разом зі звичайною пенсією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні представники певних професій мають право на виплату десятикратного розміру пенсії у разі виходу на "заслужений відпочинок". Йдеться про одноразову допомогу.

Також ми писали, що в Україні зміняться правила виходу на пенсію. Якщо зараз для виходу на пенсію у 60 років достатньо мати 31 рік стажу, то з наступного року таке право матимуть лише ті, хто відпрацював не менше 32 років.