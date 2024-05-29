Пенсії у 2024 році — хто з українців має право на десятикратні виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Ukrayina.pl

В Україні представники певних професій мають право на виплату десятикратного розміру пенсії у разі виходу на "заслужений відпочинок". Йдеться про одноразову допомогу.

Про це повідомляється у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Кому нарахують десятикратний розмір пенсії

Право на такий розмір допомоги прописане у законі "Про пенсійне забезпечення" та законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Виплата такої грошової допомоги має відбуватися станом на день її призначення.

Зокрема, законодавством передбачена допомога в сумі десять місячних пенсійних виплат для педагогічних працівників, які займають посади, що дають право на пенсію за вислугу років, і виходять на "заслужений відпочинок" за віком. Йдеться про працівників:

загальноосвітних шкіл, військових загальноосвітних установ, музичних та художніх шкіл;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

дитячих будинків, дитячих трудових та виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів та стаціонарів, шкіл-клінік;

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;

дошкільних навчальних закладів всіх типів;

позашкільних навчальних закладів.

Повний перелік посад педагогічних працівників, які мають право на відповідні виплати, оприлюднений за наступним посиланням.

Інші вимоги для отримання грошової допомоги

Також ще є додаткові вимоги до нарахування такої допомоги. Серед них:

громадянин має бути працевлаштованим на дату досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, які передбачають право на пенсії за вислугу років;

відсутність у минулому отримання інших пенсій;

необхідна наявність страхового стажу для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років

Під час призначення пенсії за вислугу років дозволяється додавання стажу, отриманого під час роботи в освітніх установах та закладах, охорони здоров’я та соцзахисту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці із мінімальною заробітною платою у майбутньому зможуть розраховувати на пенсію на рівні 2,36 тис. грн. Водночас, якщо отримувати зарплату удвічі вищу за середню, то можна мати близько 10 тис. грн пенсії.

Також ми писали, що пенсіонери, які пройдуть ідентифікацію у державному "Ощадбанку", зможуть отримати заморожені пенсії за квітень та травень. У разі непідтвердження своєї особи — кошти не надійдуть на банківську картку.