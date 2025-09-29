Пенсии военнослужащих — когда и как должны пересчитывать выплаты

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

Украинским законодательством предусмотрено право перерасчета пенсий военным. Известно, как происходит соответствующая процедура, за какой срок осуществляется и куда нужно обращаться для перерасчета пенсионных выплат.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Какие основания и за какой срок возможен перерасчет пенсии

По данным ПФУ, право осуществления перерасчета пенсии уволенным со службы военнослужащим предусмотрено ст. 63 закона от №2262-ХII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", кроме назначения пенсии в случае потери кормильца, назначаемой независимо от увольнения со службы.

Реклама

Перерасчет назначенных пенсий военнослужащим в Украине происходит в связи с рядом факторов, в частности в случае изменения финансового дохода действующих военных, в случае изменения законодательства или личных обстоятельств. Среди основных оснований:

дополнительные документы, которые подал пенсионер, документы в пенсионном деле;

повышение денежного обеспечения военных соответствующих категорий.

Перерасчет должен осуществляться за прошлый период, однако не более чем за 12 месяцев с даты подачи дополнительных документов.

Реклама

Право на пенсию военных может сохраняться:

если гражданина призвали на военную службу во время мобилизации;

в случае призыва на службу из числа резервистов;

если гражданин заключил контракт на военную службу/службу гражданской защиты во время действия особого периода до завершения или до даты фактического увольнения.

После увольнения выплата осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет со времени призыва на службу.

"Если новый размер пенсии этих лиц будет меньше размера, который они получали до призыва или повторного принятия их на службу, выплата им пенсий осуществляется в размере, который они получали до призыва или принятия на службу в особый период", — уточняют в ПФУ.

Куда необходимо обращаться для перерасчета пенсии

Военнослужащие могут обращаться для перерасчета пенсионных выплат в связи с новым размером денежного обеспечения в:

Терцентр комплектования и социальной поддержки, чтобы получить справки о размере денежного обеспечения/дополнительные выплаты;

Пенсионный фонд со справкой и заявлением для осуществления процедуры перерасчета пенсии.

Заявления принимают как лично, так и через портал электронных услуг ПФУ.

В случае отказа в перерасчете военные могут обжаловать соответствующее решение во внесудебном порядке:

подав жалобу руководителю тер органа Пенсионного фонда

обратившись в орган ПФУ высшего уровня.

Также это возможно в судебном порядке, обратившись в админсуд с иском в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, как узнать причину невыплаты пенсий. По данным ПФУ, можно подать письменный запрос в фонд. Ответ можно будет оспорить в судебном порядке.

Также мы писали о том, что в Украине намерены осуществить индексацию пенсий весной 2026 года. Это написано в проекте Государственного бюджета.