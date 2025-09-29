Відео
Головна Фінанси Пенсії військових в Україні — коли та як перераховують виплати

Пенсії військових в Україні — коли та як перераховують виплати

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 06:10
Пенсії військовослужбовців — коли та як мають перераховувати виплати
Гроші у кишені військового. Фото: Новини.LIVE

Українським законодавством передбачене право перерахунку пенсій військовим. Відомо, як відбувається відповідна процедура, за який термін здійснюється та куди потрібно звертатися для перерахунку пенсійних виплат.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Які підстави та за який термін можливий перерахунок пенсії

За даними ПФУ, право здійснення перерахунку пенсії звільненим зі служби військовослужбовцям передбачене ст. 63 закону від №2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", крім призначення пенсії в разі втрати годувальника, що призначають незалежно від звільнення зі служби.

Перерахунок призначених пенсій військовослужбовцям в Україні відбувається у зв'язку з низкою чинників, зокрема в разі зміни фінансового доходу чинних військових, у разі зміни законодавства чи особистих обставин. Серед основних підстав:

  • додаткові документи, які подав пенсіонер, документи в пенсійній справі;
  • підвищення грошового забезпечення військових відповідних категорій.

Перерахунок має здійснюватися за минулий період, проте не більш ніж за 12 місяців з дати подачі додаткових документів.

Право на пенсію військових може зберігатися:

  • якщо громадянина призвали на військову службу під час мобілізації;
  • у разі призову на службу із числа резервістів;
  • якщо громадянин уклав контракт на військову службу/службу цивільного захисту під час дії особливого періоду до завершення або до дати фактичного звільнення.

Після звільнення виплата здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову на службу.

"Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде меншим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється в розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період", — уточнюють у ПФУ.

Куди необхідно звертатися для перерахунку пенсії

Військовослужбовці можуть звертатися для перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із новим розміром грошового забезпечення до:

  • Терцентру комплектування та соціальної підтримки, щоб отримати довідки про розмір грошового забезпечення/додаткові виплати;
  • Пенсійного фонду з довідкою та заявою для здійснення процедури перерахунку пенсії.

Заяви приймають як особисто, так і через портал електронних послуг ПФУ.

У разі відмови у перерахунку військові можуть оскаржити відповідне рішення у позасудовому порядку:

  • подавши скаргу керівнику тероргану Пенсійного фонду;
  • звернувшись в орган ПФУ вищого рівня.

Також це можливо у судовому порядку, звернувшись до адмінсуду з позовом впродовж шести місяців.
 
Раніше повідомлялося, як дізнатися причину невиплати пенсій. За даними ПФУ, можна подати письмовий запит до фонду.  Відповідь можна буде оскаржити у судовому порядку.  

Також ми писали про те, що в Україні мають намір здійснити індексацію пенсій у навесні 2026 року. Це прописано у проєкті Державного бюджету. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
