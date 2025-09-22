Пенсии в Украине — почему прекращают начисление и как узнать причину в 2025 году

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что гражданам могут прекращать выплату пенсий по ряду причин в 2025 году. Также уточнили, как узнать причину, и обнародовали правила возобновления.

Как узнать причину невыплаты пенсий

По информации ПФУ, если получатель пенсии по неизвестным причинам перестал получать выплаты, ему необходимо лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Также можно предоставить письменный запрос в фонд. В частности, гражданин может таким образом выяснить причины прекращения выплат, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ от пенсионного органа. Соответствующую информацию от ПФУ можно будет обжаловать, в частности в судебном порядке.

Согласно правилам, гражданам разрешается подавать запросы через официальный портал Пенсионного фонда, в личном кабинете.

"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и подачей соответствующего заявления", — говорится в сообщении.

Вероятные причины прекращения выплат

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начисление выплат пенсий может быть прекращено по ряду оснований. Среди основных:

в случае выявления факта, что пенсию органы ПФУ назначили на основе фиктивных документов или неправильных сведений;

если человек переехал за границу для постоянного проживания;

в случае отсутствия движения по счету или неполучения пенсии в отделении почтовой связи в течение полугода;

если с пенсионера сняли статус лица с инвалидностью;

в случае трудоустройства лица, если до того поступала пенсия по выслуге лет, на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

в случае непрохождения физической идентификации;

в других случаях, в частности, если ребенок, получавший пенсию по случаю потери кормильца, закончил обучение.

Также орган Пенсионного фонда может прекратить перечисление пенсий в случае исключения банковского учреждения из списка уполномоченных финучреждений.

Для того, чтобы избежать приостановления начисления выплат, граждане должны информировать ПФУ о следующем:

об изменении информации, которая вносится в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования;

о планах выехать за пределы страны;

о других обстоятельствах, приводящих к изменению статуса.

