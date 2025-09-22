Пенсии в Украине — почему прекращают начисление и как узнать причину в 2025 году

ПФУ прекратил начисление пенсий — как узнать причину
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что гражданам могут прекращать выплату пенсий по ряду причин в 2025 году. Также уточнили, как узнать причину, и обнародовали правила возобновления.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.
Как узнать причину невыплаты пенсий
По информации ПФУ, если получатель пенсии по неизвестным причинам перестал получать выплаты, ему необходимо лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.
Также можно предоставить письменный запрос в фонд. В частности, гражданин может таким образом выяснить причины прекращения выплат, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ от пенсионного органа. Соответствующую информацию от ПФУ можно будет обжаловать, в частности в судебном порядке.
Согласно правилам, гражданам разрешается подавать запросы через официальный портал Пенсионного фонда, в личном кабинете.
"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и подачей соответствующего заявления", — говорится в сообщении.
Вероятные причины прекращения выплат
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начисление выплат пенсий может быть прекращено по ряду оснований. Среди основных:
- в случае выявления факта, что пенсию органы ПФУ назначили на основе фиктивных документов или неправильных сведений;
- если человек переехал за границу для постоянного проживания;
- в случае отсутствия движения по счету или неполучения пенсии в отделении почтовой связи в течение полугода;
- если с пенсионера сняли статус лица с инвалидностью;
- в случае трудоустройства лица, если до того поступала пенсия по выслуге лет, на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;
- в случае непрохождения физической идентификации;
- в других случаях, в частности, если ребенок, получавший пенсию по случаю потери кормильца, закончил обучение.
Также орган Пенсионного фонда может прекратить перечисление пенсий в случае исключения банковского учреждения из списка уполномоченных финучреждений.
Для того, чтобы избежать приостановления начисления выплат, граждане должны информировать ПФУ о следующем:
- об изменении информации, которая вносится в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования;
- о планах выехать за пределы страны;
- о других обстоятельствах, приводящих к изменению статуса.
Ранее мы сообщали, что в Украине планируют осуществить индексацию пенсий в марте 2026 года. Это предусмотрено проектом Госбюджета на следующий год.
Также рассказывали, что украинцам предоставлено право только на один из разных видов пенсионных выплат. В ПФУ рассказали, когда есть целесообразность смены вида пенсии.
