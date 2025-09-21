Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсия на уровне 9,5 тыс. грн — кто имеет право и как оформить

Пенсия на уровне 9,5 тыс. грн — кто имеет право и как оформить

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кому из украинцев гарантируют выплаты в 9,5 тыс. грн
Украинские денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право претендовать на пенсионные выплаты, превышающие средний уровень. В частности, минимальная пенсия на уровне 9,5 тыс. грн предусмотрена для некоторых лиц с инвалидностью третьей группы.

Новини.LIVE рассказывают, кто именно из украинцев может получать больше в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Право на пенсионные выплаты в минимум 9,5 тыс. грн

Согласно действующему законодательству, в текущем году государство гарантирует большие выплаты для граждан, имеющих инвалидность, полученную в результате войны во время несения военной службы. Размер выплат зависит от группы инвалидности, а также ее причин.

Так, право на пенсию по инвалидности вследствие войны предоставляется военным, которым назначили группу инвалидности из-за наличия ранения, контузии, увечья, болезни в связи с:

  • боевыми действиями или выполнением служебных обязанностей;
  • участия в защите Родины;
  • пребывания на фронте/в плену.

Соответствующую пенсию назначают, если инвалидность наступила в следующие периоды:

  • во время несения гражданином военной службы;
  • не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;
  • позднее трех месяцев после увольнения, однако вследствие болезни (травмы, контузии, увечья), возникшей во время службы или находясь в плену или в заложниках.

Размеры пенсионных выплат по инвалидности вследствие войны предусмотрены на таком уровне от суммы денежного обеспечения за месяц:

  • первой группе — 100%;
  • второй группе — 80%;
  • третьей группе — 60%.

Установлены минимальные государственные гарантии по пенсиям таких лиц в таком размере в 2025 году:

  • для третьей группы — от 9478 грн.
  • для второй группы — от 13 822 грн;
  • для первой группы — от 16 847 грн;

Как оформить пенсии и список необходимых документов

Обращаться необходимо в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где должны оформить документы в течение десяти дней и передать в органы Пенсионного фонда.

Для оформления пенсии необходимы следующие документы:

  • представление о назначении пенсии, которое должен подготовить Терцентр комплектования;
  • выписки из приказов об увольнении/исключении из списков личного состава (допускаются копии);
  • расчет данных о выслуге лет/выписка из расчета (возможны копии);
  • денежный аттестат и справку, где указаны различные дополнительные виды денежного обеспечения и премия;
  • военно-медицинские документы о состоянии здоровья (как исключение — лица, которые не проходили ВВК);
  • документы с подтверждением права на установление надбавок, повышений и доплат (при наличии).

Пенсию таким гражданам назначают на весь период инвалидности или пожизненно (для лиц пенсионного возраста).

Ранее мы писали о возможном обновлении правил для выплаты пенсий, назначенным по спецзаконам. Кабмин предусмотрел определенные особенности в проекте Госбюджета-2026 год для судей, прокуроров, госслужащих и других категорий граждан.

Также мы рассказывали, кто из граждан до конца года должен пройти физическую идентификацию. Такая процедура необходима для сохранения права на пенсионные выплаты.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации