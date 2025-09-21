Пенсии в 2025 году — кому из украинцев гарантируют выплаты в 9,5 тыс. грн

Украинские денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане имеют право претендовать на пенсионные выплаты, превышающие средний уровень. В частности, минимальная пенсия на уровне 9,5 тыс. грн предусмотрена для некоторых лиц с инвалидностью третьей группы.

Новини.LIVE рассказывают, кто именно из украинцев может получать больше в 2025 году.

Право на пенсионные выплаты в минимум 9,5 тыс. грн

Согласно действующему законодательству, в текущем году государство гарантирует большие выплаты для граждан, имеющих инвалидность, полученную в результате войны во время несения военной службы. Размер выплат зависит от группы инвалидности, а также ее причин.

Так, право на пенсию по инвалидности вследствие войны предоставляется военным, которым назначили группу инвалидности из-за наличия ранения, контузии, увечья, болезни в связи с:

боевыми действиями или выполнением служебных обязанностей;

участия в защите Родины;

пребывания на фронте/в плену.

Соответствующую пенсию назначают, если инвалидность наступила в следующие периоды:

во время несения гражданином военной службы;

не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;

позднее трех месяцев после увольнения, однако вследствие болезни (травмы, контузии, увечья), возникшей во время службы или находясь в плену или в заложниках.

Размеры пенсионных выплат по инвалидности вследствие войны предусмотрены на таком уровне от суммы денежного обеспечения за месяц:

первой группе — 100%;

второй группе — 80%;

третьей группе — 60%.

Установлены минимальные государственные гарантии по пенсиям таких лиц в таком размере в 2025 году:

для третьей группы — от 9478 грн.

для второй группы — от 13 822 грн;

для первой группы — от 16 847 грн;

Как оформить пенсии и список необходимых документов

Обращаться необходимо в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где должны оформить документы в течение десяти дней и передать в органы Пенсионного фонда.

Для оформления пенсии необходимы следующие документы:

представление о назначении пенсии, которое должен подготовить Терцентр комплектования;

выписки из приказов об увольнении/исключении из списков личного состава (допускаются копии);

расчет данных о выслуге лет/выписка из расчета (возможны копии);

денежный аттестат и справку, где указаны различные дополнительные виды денежного обеспечения и премия;

военно-медицинские документы о состоянии здоровья (как исключение — лица, которые не проходили ВВК);

документы с подтверждением права на установление надбавок, повышений и доплат (при наличии).

Пенсию таким гражданам назначают на весь период инвалидности или пожизненно (для лиц пенсионного возраста).



