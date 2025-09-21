Пенсии в 2025 году — кому из украинцев гарантируют выплаты в 9,5 тыс. грн

Пенсия на уровне 9,5 тыс. грн — кто имеет право и как оформить
В Украине некоторые граждане имеют право претендовать на пенсионные выплаты, превышающие средний уровень. В частности, минимальная пенсия на уровне 9,5 тыс. грн предусмотрена для некоторых лиц с инвалидностью третьей группы.
Новини.LIVE рассказывают, кто именно из украинцев может получать больше в 2025 году.
Право на пенсионные выплаты в минимум 9,5 тыс. грн
Согласно действующему законодательству, в текущем году государство гарантирует большие выплаты для граждан, имеющих инвалидность, полученную в результате войны во время несения военной службы. Размер выплат зависит от группы инвалидности, а также ее причин.
Так, право на пенсию по инвалидности вследствие войны предоставляется военным, которым назначили группу инвалидности из-за наличия ранения, контузии, увечья, болезни в связи с:
- боевыми действиями или выполнением служебных обязанностей;
- участия в защите Родины;
- пребывания на фронте/в плену.
Соответствующую пенсию назначают, если инвалидность наступила в следующие периоды:
- во время несения гражданином военной службы;
- не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;
- позднее трех месяцев после увольнения, однако вследствие болезни (травмы, контузии, увечья), возникшей во время службы или находясь в плену или в заложниках.
Размеры пенсионных выплат по инвалидности вследствие войны предусмотрены на таком уровне от суммы денежного обеспечения за месяц:
- первой группе — 100%;
- второй группе — 80%;
- третьей группе — 60%.
Установлены минимальные государственные гарантии по пенсиям таких лиц в таком размере в 2025 году:
- для третьей группы — от 9478 грн.
- для второй группы — от 13 822 грн;
- для первой группы — от 16 847 грн;
Как оформить пенсии и список необходимых документов
Обращаться необходимо в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где должны оформить документы в течение десяти дней и передать в органы Пенсионного фонда.
Для оформления пенсии необходимы следующие документы:
- представление о назначении пенсии, которое должен подготовить Терцентр комплектования;
- выписки из приказов об увольнении/исключении из списков личного состава (допускаются копии);
- расчет данных о выслуге лет/выписка из расчета (возможны копии);
- денежный аттестат и справку, где указаны различные дополнительные виды денежного обеспечения и премия;
- военно-медицинские документы о состоянии здоровья (как исключение — лица, которые не проходили ВВК);
- документы с подтверждением права на установление надбавок, повышений и доплат (при наличии).
Пенсию таким гражданам назначают на весь период инвалидности или пожизненно (для лиц пенсионного возраста).
Ранее мы писали о возможном обновлении правил для выплаты пенсий, назначенным по спецзаконам. Кабмин предусмотрел определенные особенности в проекте Госбюджета-2026 год для судей, прокуроров, госслужащих и других категорий граждан.
Также мы рассказывали, кто из граждан до конца года должен пройти физическую идентификацию. Такая процедура необходима для сохранения права на пенсионные выплаты.
