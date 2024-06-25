Пенсии в Украине — почему большой стаж не гарантирует заоблачные выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часто пенсионеры, работавшие очень долгое время, в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

Читайте также:

Как стаж влияет на размер пенсии

По словам специалистов, на конечный размер пенсии влияют разные факторы, лишь частично связанные со страховым стажем. Преимущественно на размер выплаты на заслуженном отдыхе влияет уровень заработной платы, которую получал в прошлом пенсионер.

По законодательству, установлены жесткие требования к стажу для получения пенсии, которые усиливаются ежегодно с возрастом. В частности, в этом году для выхода на пенсию необходимо иметь:

для выхода на пенсию в 60 лет — минимум 31 год страхового стажа;

для пенсии в 63 года — 21 год стажа;

для выхода на пенсию в 65 лет — 15 лет стажа.

Что касается страхового стажа, то он каждый год увеличивает пенсию только на скудный 1% от основного размера пенсии, при этом не более 1% от прожиточного минимума.

Также размер пенсии определяется датой выхода на пенсию. Гражданин, вышедший раньше на пенсию может получать ниже по уровню выплаты из-за различных требований к страховому стажу:

до октября 2011-го сверхурочным стажем считался от 25 лет — для мужчин и 20 — для женщин;

после этого требования выросли: для мужчин было 35 лет, а для женщин — 30 лет.

Выплаты за сверхурочный стаж

Также существуют незначительные доплаты за сверхурочный стаж. В 2024 году размер вырос с 20,93 гривны до 23,61 гривны за каждый год работы.

По подсчетам, если у пенсионера пять дополнительных лет страхового стажа, то в итоге его доплата будет равна 118,05 гривны.

Для пенсионеров, которые продолжают работать, расчет производится на основании предыдущего размера прожиточного минимума. Однако, когда человек завершил рабочую деятельность, размер доплаты пересматривается с учетом размера актуального прожиточного минимума.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 2017 года ежегодно ужесточаются требования к назначению пенсионных выплат. Так, чтобы иметь право выхода на заслуженный отдых в 2028 году, придется работать на пять лет дольше.

Также мы писали, что ПФУ сообщает о возможности для пожилых людей получить дополнительную денежную помощь. В рамках программы от ООН выплаты предоставят пенсионерам, проживающим на территориях активных или вероятных боевых действий.