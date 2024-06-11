Пенсії в Україні — хто з громадян залишився без підвищень виплат

Жінка похилого віку. Фото: Unsplush

У 2024 році в Україні кілька разів підвищували пенсії, мінімально виплата мала зрости на 100 гривень. Проте є громадяни, яких оновлення пенсій не торкнулось.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Видання нагадує, що у березні влада провела індексацію пенсій, яка охопила близько 10 мільйонів осіб. У результаті пенсії підвищились на 8%. Мінімально виплати зросли на 100 гривень, а максимально — на 1,57 тис. гривень.

Однак підвищення виплат відбулося не для всіх пенсіонерів. Без оновлення пенсій залишилися громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок упродовж останніх трьох років.

Підвищення, відповідно до законодавства, не торкнулось пенсіонерів з мінімальними виплатами, яким Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснив доплати раніше, та максимальними пенсіями.

Цьогоріч мінімальна пенсія для громадян, які мають повний страховий стаж, повинна становити 3,2 тис. гривень, та її встановили на рівні 3,37 тис. гривень. Для осіб, які досягнули 65 років та не отримали необхідного стажу, мінімальну пенсію встановили на рівні 2,72 тис. гривень.

Доплати для деяких пенсіонерів

Проте деякі пенсіонери, виплати яких не індексували, можуть розраховувати на доплати до пенсій за віком.

Сума таких доплат коливається від 300 до 570 гривень. Їх нараховують автоматично на місяць досягнення відповідного віку — 70, 75 та 80 років.

При цьому слід підпадати під таку умову: загальний розмір пенсії не перевищує 10,34 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни мають право на доплати за понаднормовий стаж, їх нараховують за кожен рік переробітку. У 2024 році розмір доплати зріс у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

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