Пенсії стануть більші — хто з українців отримає виплати від ООН

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомляє про можливість для громадян похилого віку отримати додаткову грошову допомогу. В рамках програми від ООН, виплати нададуть пенсіонерам, котрі мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Telegram-каналі.

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Хто отримає додаткову грошову допомогу

Право на додаткову грошову допомогу в рамках реалізації проєкту мають люди пенсійного віку, які відповідають наступним умовам:

пенсія в розмірі не більшому за 3250 грн (разом з надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, сумою індексації, щомісячною компенсаційною виплатою, щомісячною компенсацією у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат, встановлених законодавством);

проживання на території активних/можливих бойових дій (відповідно до переліку, визначеного наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року № 309);

не мали з 1 березня 2023 року додаткових матеріальних виплат від різноманітних міжнародних організацій/виплат на проживання переселенцям, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 20 березня 2022 року № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Проте виплату додаткової грошової допомоги можуть припинити у разі, якщо пенсіонер згодом не відповідатиме бодай одній із вищевказаних умов.

В яких регіонах доступна допомога

Виплату матеріальної допомоги від ВПП ООН надають пенсіонерам, які проживають у таких областях, де тривають активні чи можливі військові дії:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як відбуватиметься нарахування допомоги

Виплату додаткової грошової допомоги здійснюватимуть:

на банківську картку шляхом перерахування грошей;

через відділення АТ "Укрпошта".

Інфографіка. Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, фізичні особи в Україні, що займаються підприємницькою діяльністю, мають можливість вийти на пенсію після досягнення пенсійного віку. Розмір пенсійних виплат для таких осіб залежить від тривалості страхового стажу та суми сплачених пенсійних внесків.

Також ми писали, що деяким громадянам в Україні не зарахують частину трудового стажу для отримання пенсії. Це стосується українців, які працювали в Російській Федерації.