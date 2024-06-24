Право на пенсію в Україні — громадянам доведеться працювати значно довше

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 2017 року щороку посилюють вимоги до призначення пенсійних виплат. Так, щоб мати право виходу на заслужений відпочинок у 2028 році, доведеться працювати на п'ять років довше.

Про це йдеться у матеріалі видання "Oboz.ua".

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Посилення вимог до права на пенсію

Так, у 2024 році вимоги для пенсії посилили, а саме до страхового стажу, який зріс на 12 місяців. Щоб вийти на пенсію, необхідно мати мінімум 31 рік стажу. До 2028-го показник має підвищитися до 35 років.

Йдеться про можливість виходу на пенсію у 60 років. Тим, кому не вдасться досягнути цієї вимоги, будуть працювати до 63 чи 65 років.

Щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати безперервний страховий стаж роботи у щонайменше 25 років.

При цьому робота має бути офіційно оформленою і за цей час роботодавець має здійснювати відповідні внески до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Скільки людей не вийдуть на пенсію вчасно

За словами фахівців, зараз немає актуальної інформації про те, скільки українських громадян не матимуть змоги вийти на пенсію в 60 років до 2028-го.

Останні дані, які зібрали близько семи років тому, на даний час є застарілими через зміни від пандемії коронавірусу і повномасштабної війни. За старими розрахунками, до 2028-го близько 45% громадян цього віку не матимуть можливості вийти на пенсію в 60 років і працюватимуть до 65-ти.

Зараз в країні діє:

солідарна система, тобто "перший рівень" пенсійної системи;

добровільна накопичувальна, тобто "третій рівень".

Тоді як обов'язкову накопичувальну пенсію ("другий рівень") досі не запровадили. Остання є поширеною практикою в багатьох розвинених країнах, за інформацією Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПФУ повідомляє про можливість для громадян похилого віку отримати додаткову грошову допомогу. В рамках програми від ООН, виплати нададуть пенсіонерам, котрі мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій.

Також ми писали, фізособи в Україні, що займаються підприємницькою діяльністю, мають можливість вийти на пенсію після досягнення пенсійного віку. Розмір пенсійних виплат для таких осіб залежить від тривалості страхового стажу та суми сплачених пенсійних внесків.