Пенсии в 2025 году — кто из пенсионеров имеет право на минимальную выплату в 3,76 тыс. грн

Человек преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине некоторым гражданам государство гарантирует минимальную пенсионную выплату в 2025 году в около 3,76 тыс. грн. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали объяснение, при каких условиях начисляют соответствующие суммы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

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Кому выплачивают минимально 3,76 тыс. грн

Как отмечают в фонде, в 2025 году для выхода на пенсию по возрасту 60-летние граждане должны иметь не менее 32 лет страхового стажа, 22 года — 63-летние, и 15 лет — 65-летние.

Если стажа не хватает, то можно будет оформить пенсию с 63 или 65 лет при соблюдении требований по стажу для соответствующих возрастных категорий.

Также при определенных условиях предусмотрен предел, который не может быть ниже для 65-летних граждан. Так, пенсионную выплату в минимум 3,76 тыс. грн гарантируют некоторым неработающим пенсионерам со страховым стажем в 30-35 лет и пенсионерам, которым исполнилось 80 лет со стажем 20-25 лет. А именно:

Неработающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, есть стаж в 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины); Пенсионеры, достигшие 80 лет со страховым стажем 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

Другие минимальные выплаты для пенсионеров

Государство поддерживает и других граждан, установив минимальные пенсионные выплаты в 2025 году. Среди таких категорий лиц:

Пенсионеры в возрасте 70-80 лет, у которых есть стаж в 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) — не ниже 3,6 тыс. грн; Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет со стажем в 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Минимальную выплату исчисляют в размере, пропорциональном стажу, исходя из суммы минимальной выплаты в 3,32 тыс. грн; Пенсионеры в возрасте 75-80 лет при наличии стажа в не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины) — минимум 3,61 тыс. грн; Другие категории пенсионеров, которые не работают — минимум около 3 тыс. грн.

Ранее мы писали, кому из граждан государство выплачивает пенсионное обеспечение в размере до 100% от средней зарплаты. В ПФУ назвали категории граждан и как оформить.

Также сообщали, что около 8 тыс. грн составляет минимальная гарантированная пенсионная выплата для одного из родителей, жены или мужа военного в случае смерти или гибели. Также по 6 тыс. грн выплачивают на каждого ребенка.