Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в Украине — кому выплачивают минимально 3,76 тыс. грн

Пенсии в Украине — кому выплачивают минимально 3,76 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кто из пенсионеров имеет право на минимальную выплату в 3,76 тыс. грн
Человек преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине некоторым гражданам государство гарантирует минимальную пенсионную выплату в 2025 году в около 3,76 тыс. грн. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали объяснение, при каких условиях начисляют соответствующие суммы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Кому выплачивают минимально 3,76 тыс. грн

Как отмечают в фонде, в 2025 году для выхода на пенсию по возрасту 60-летние граждане должны иметь не менее 32 лет страхового стажа, 22 года — 63-летние, и 15 лет — 65-летние.

Если стажа не хватает, то можно будет оформить пенсию с 63 или 65 лет при соблюдении требований по стажу для соответствующих возрастных категорий.

Также при определенных условиях предусмотрен предел, который не может быть ниже для 65-летних граждан. Так, пенсионную выплату в минимум 3,76 тыс. грн гарантируют некоторым неработающим пенсионерам со страховым стажем в 30-35 лет и пенсионерам, которым исполнилось 80 лет со стажем 20-25 лет. А именно:

  1. Неработающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, есть стаж в 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины);
  2. Пенсионеры, достигшие 80 лет со страховым стажем 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

Другие минимальные выплаты для пенсионеров

Государство поддерживает и других граждан, установив минимальные пенсионные выплаты в 2025 году. Среди таких категорий лиц:

  1. Пенсионеры в возрасте 70-80 лет, у которых есть стаж в 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) — не ниже 3,6 тыс. грн;
  2. Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет со стажем в 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Минимальную выплату исчисляют в размере, пропорциональном стажу, исходя из суммы минимальной выплаты в 3,32 тыс. грн;
  3. Пенсионеры в возрасте 75-80 лет при наличии стажа в не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины) — минимум 3,61 тыс. грн;
  4. Другие категории пенсионеров, которые не работают — минимум около 3 тыс. грн.

Ранее мы писали, кому из граждан государство выплачивает пенсионное обеспечение в размере до 100% от средней зарплаты. В ПФУ назвали категории граждан и как оформить.

Также сообщали, что около 8 тыс. грн составляет минимальная гарантированная пенсионная выплата для одного из родителей, жены или мужа военного в случае смерти или гибели. Также по 6 тыс. грн выплачивают на каждого ребенка.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации