Мінімальна пенсія до 100% від середньої зарплати — хто має право

Пенсії до 100% від середньої зарплати — хто має право
В Україні існують категорії громадян, які можуть претендувати на мінімальне пенсійне забезпечення у розмірі від 60% до 100% від середньої заробітної плати за попередній рік. Таким правом наділені деякі громадяни, які мають інвалідність у результаті катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).
Мінімальні гарантовані пенсії до 100% від зарплати
Відповідне питання регулює закон 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".
Існують загальні вимоги до пенсій з інвалідності через каліцтво чи хвороби внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Вони цьогоріч такі:
- 6 тис. грн — для першої групи;
- 4,8 тис. грн — для другої групи;
- 3,7 тис. грн — для третьої групи та для дітей з інвалідністю.
Проте у законодавстві передбачені також окремі вимоги що виплат. Так, сума не може бути нижчою за визначену мінімальну стелю пенсії для постраждалих ліквідаторів, якщо мають підтвердження причинно-наслідкового зв'язку інвалідності із аварією на Чорнобильскій АЕС. Для таких громадян розмір виплат встановлений у відсотках до рівня середньої зарплати для призначення пенсії ПФУ за попередній рік. Вона в деяких випадках може становити 100%.
До вказаних мінімальних рівнів потрібно дотягувати щомісячною допомогою:
- для осіб з інвалідністю першої групи — 17,48 тис. грн (100% від середньої зарплати за 2024 рік);
- для осіб з інвалідністю другої групи — 13,98 тис. грн (80% від середньої зарплатні);
- для осіб з інвалідністю третьої групи — 10,49 тис. грн (60% від зарплати).
Оформлення пенсії з інвалідності, що пов'язана з катастрофою на ЧАЕС
Громадяни, які хочуть оформити пенсію з інвалідності, пов'язаної з аварією на ЧАЕС, повинні звернутися до Пенсійного фонду, написавши заяву та подавши пакет документів. Виплати призначать на основі:
- паспорта та ідентифікаційного коду;
- висновку медико-соціальної експертної комісії щодо визначення групи інвалідності;
- документів з підтвердженням статусу постраждалого від катастрофи на Чорнобильській АЕС (це може бути посвідчення учасника ліквідації наслідків);
- трудової книжки з підтвердженням страхового стажу (за потреби);
- документів з підтвердженням адреси проживання на забруднених територіях (за потреби).
Раніше ми повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли, скільки платять дітям загиблих військових у разі оформлення пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника. Сума надається у вигляді частки від грошового забезпечення загиблого.
Також ми розповідали, що українцям нагадали правила нарахування недоотриманих пенсій за минулі роки. Виплати будуть здійснювати частинами, для цього треба особисто прибути до ПФУ.
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