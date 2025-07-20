Мінімальна пенсія до 100% від середньої зарплати — хто має право

Люди похилого віку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні існують категорії громадян, які можуть претендувати на мінімальне пенсійне забезпечення у розмірі від 60% до 100% від середньої заробітної плати за попередній рік. Таким правом наділені деякі громадяни, які мають інвалідність у результаті катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Мінімальні гарантовані пенсії до 100% від зарплати

Відповідне питання регулює закон 1584-IX "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Існують загальні вимоги до пенсій з інвалідності через каліцтво чи хвороби внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Вони цьогоріч такі:

6 тис. грн — для першої групи;

4,8 тис. грн — для другої групи;

3,7 тис. грн — для третьої групи та для дітей з інвалідністю.

Проте у законодавстві передбачені також окремі вимоги що виплат. Так, сума не може бути нижчою за визначену мінімальну стелю пенсії для постраждалих ліквідаторів, якщо мають підтвердження причинно-наслідкового зв'язку інвалідності із аварією на Чорнобильскій АЕС. Для таких громадян розмір виплат встановлений у відсотках до рівня середньої зарплати для призначення пенсії ПФУ за попередній рік. Вона в деяких випадках може становити 100%.

До вказаних мінімальних рівнів потрібно дотягувати щомісячною допомогою:

для осіб з інвалідністю першої групи — 17,48 тис. грн (100% від середньої зарплати за 2024 рік);

для осіб з інвалідністю другої групи — 13,98 тис. грн (80% від середньої зарплатні);

для осіб з інвалідністю третьої групи — 10,49 тис. грн (60% від зарплати).

Оформлення пенсії з інвалідності, що пов'язана з катастрофою на ЧАЕС

Громадяни, які хочуть оформити пенсію з інвалідності, пов'язаної з аварією на ЧАЕС, повинні звернутися до Пенсійного фонду, написавши заяву та подавши пакет документів. Виплати призначать на основі:

паспорта та ідентифікаційного коду;

висновку медико-соціальної експертної комісії щодо визначення групи інвалідності;

документів з підтвердженням статусу постраждалого від катастрофи на Чорнобильській АЕС (це може бути посвідчення учасника ліквідації наслідків);

трудової книжки з підтвердженням страхового стажу (за потреби);

документів з підтвердженням адреси проживання на забруднених територіях (за потреби).

Раніше ми повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли, скільки платять дітям загиблих військових у разі оформлення пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника. Сума надається у вигляді частки від грошового забезпечення загиблого.

Також ми розповідали, що українцям нагадали правила нарахування недоотриманих пенсій за минулі роки. Виплати будуть здійснювати частинами, для цього треба особисто прибути до ПФУ.