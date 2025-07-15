Пенсії у 2025 році — частина українців можуть змінювати вид виплат

Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські громадяни, які отримують пенсію за вислугу років, у разі досягнення необхідного віку, можуть скористатися правом переходу на пенсію за віком. Для цього потрібно знати деякі аспекти.

Це передбачено с. 10 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Згідно із законом, громадянам, яким надається право на кілька видів пенсії (за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника), можна отримувати один вид пенсії на власний розсуд.

Зокрема, українці, які отримують пенсію за вислугу років, після досягнення ними віку, встановленого ст. 26 закону № 1058-IV, можуть скористатися правом переходу на пенсію за віком.

Проте громадянам, яким призначена пенсія за вислугу років, під час подовження роботи на посаді, що дає право на такий вид пенсії, пенсійні виплати не виплачуються. За правилами, право на отримання одночасно і пенсії, і зарплати може виникнути тільки тоді, коли людина досягнула пенсійного віку і їй призначать пенсію за віком.

"Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього закону, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію", — йдеться у законі.

За даними Пенсійного фонду, перехід з одного виду пенсії на інший може здійснюватися з дати подання:

заяви;

документів про страховий стаж;

даних про заробітну плату;

інших документів, що містяться на момент переведення з одного виду пенсійної виплати на інший у пенсійній справі;

додаткових документів, одержаних органами ПФУ.

Нюанси розрахунку пенсії за віком тим, хто отримує виплату за вислугу років

За даними фонду, якщо людина після призначення пенсії за вислугу років не працювала, розрахунок пенсії за віком буде здійснюватися на основі матеріалів пенсійної справи, тобто розмір пенсії не зазнає змін. Буде змінено тільки вид.

У разі, якщо людина після призначення пенсії працювала, то при переході на пенсію за віком, за бажанням, можуть врахувати страховий стаж і дохід, набутий після оформлення пенсії за вислугу років, за рахунок чого зросте коефіцієнт стажу та індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Для того, щоб зробити відповідний перерахунок пенсійної виплати, необхідно подати документи:

через портал е-послуг Пенсійного фонду;

особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду незалежно від того, де людина проживає та зареєстрована.

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