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Пенсии в Украине — кому не повысят выплаты в 2024 году

19 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в 2024 году — кто из украинцев останется без повышения выплат
Человек почтенного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году некоторые категории пожилых людей не будут иметь повышения пенсионных выплат. Это, в частности, предусмотрено изменениями в законодательстве во время военного положения.

Об этом сообщает "Канал 24".

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Кто останется с прежним уровнем пенсии

По решению властей, в начале марта текущего года большинству граждан повысили пенсии в рамках индексации. Размер составлял от 100 до 1,5 тыс. гривен.

В то же время, часть граждан не получила больше при осовременивании выплат, поскольку их пенсии заморожены в соответствии с требованиями законодательства.

Так, у граждан, накопивших пенсию во время последних экономических изменений, вышедших на заслуженный отдых за последние три года, выплаты остались неизменными.

В этот список входят также граждане пожилого возраста, которые получают:

  • минимальный уровень пенсии;
  • высокий уровень пенсионной выплаты.

В частности, что касается минимальной пенсии, то размер доплаты был увеличен раньше.

Минимальная пенсия должна составлять 3,2 тыс. гривен, однако повысили до уровня 3,37 тыс. гривен. Для граждан, достигших возраста 65 лет и у которых отсутствует необходимый объем страхового стажа, минимальные выплаты установлены на уровне 2,72 тыс. гривен.

Прибавки к пенсионным выплатам

В 2024 году некоторые из граждан, не получивших повышения после индексации, могут расчитывать на надбавку по достижении 70 лет. Ее начислят автоматически тем, кто достиг такого возраста.

Такие доплаты назначаются также тем, кому исполнилось 75 и 80 лет. Размер такой доплаты колеблется от 300 до 570 грн.

Ежегодную индексацию провели в марте для почти 10 млн пожилых граждан. Пенсии повысили в среднем почти на 8%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине темпы увеличения количества граждан, выходящих на пенсию, сокращаются. Причиной этого, в частности, является ужесточение условий, которым нужно соответствовать, чтобы иметь право на пенсию.

Также мы писали, что гражданам, работавшим в России после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж по закону. Правило распространится на тех, кто работал в судебных или правоохранительных органах на оккупированных территориях, а также на тех, кто занимал должности в органах "власти".

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