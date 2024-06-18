Пенсії в Україні — скільки громадян не зможуть отримати виплати в 60 років

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні темпи збільшення кількості громадян, які виходять на пенсію, скорочуються. Причиною цього, зокрема, є посилення умов, яким треба відповідати, щоб мати право на пенсію.

Про це повідомляє видання Oboz.uа.

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Посилення пенсійних вимог

Щороку виконання нових правил не під силу всім, кому виповнилося 60 років. Так, з 2017 року вимоги щодо наявності страхового стажу зростають на 12 місяців. Пенсійний вік прив'язано до стажу.

У 2024 році для виходу на пенсію потрібно щонайменше 31 рік страхового стажу. Наступного року — 35 років. Якщо ці вимоги для виходу на пенсію в 60 років не будуть виконані, громадяни будуть змушені працювати до 63 або 65 років.

Щоб мати право на пенсію у 60, необхідно безперервно працювати мінімум з 25 років. При цьому офіційно, сплачуючи внески із зарплати.

Скільки українців не зможуть вийти на пенсію

За словами експертів з Інституту демографії та соцдосліджень, зараз точних розрахунків, скільки громадян не зможуть мати пенсію у 60 років у 2028-му, нема. Останнім розрахункам — більше семи років. Проте попередньо очікується, що у 2028-му пенсію в такий вік не отримають щонайменше 45% українців.

"Це може бути і 60%, і 70%. Даних поки немає, також важко прогнозувати, яку ситуацію матимемо за рік-два", — повідомили фахівці.

Перевірка вимог щодо стажу

Громадяни можуть на порталі ПФУ за допомогою BankID перевірити, чи вистачить стажу для виходу на пенсію.

Для цього потрібно пройти верифікацію та отримати доступ до власної справи. Там з'явиться інформація щодо стажу, року виходу на пенсію, орієнтовна сума майбутньої пенсії. Потрібно, щоб до 60 років людина встигла напрацювати мінімум 35 років стажу.

Якщо не встигне, то залишиться:

або працювати довше;

або докупити стаж. Кожен місяць коштуватиме 22% мінімальної заробітної плати (1,76 тис. грн).

Якщо цього не зробити, є ризик залишитися без пенсії, а замість неї отримувати соціальну допомогу, розмір якої менший за звичайну пенсію. Право на виплату настає з 65 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам, які працювали в Росії після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж за законом. Правило пошириться на тих, хто працював у судових чи правоохоронних органах на окупованих територіях, а також тих, хто обіймав посади в органах "влади".

Також ми писали, що за законодавством передбачені мінімальна та максимальна пенсії. На останню, яка перевищує 20 тис. гривень, можуть претендувати лише кілька категорій громадян.